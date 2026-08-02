«La Autoridad Portuaria solo gestiona para el Puerto de La Luz»

¿Cuál ha sido el devenir de esta formación y por qué ven necesario el programa de actividades que han organizado de cara a marzo de 2027?

El cambio que ha experimentado Fuerteventura en los últimos años ha sido enorme. Mucha gente ha llegado a vivir a la isla y creemos que es importante que conozca una parte fundamental de su historia. Y, de forma incuestionable, la creación de Asamblea Majorera forma parte de ella. Con el nacimiento de esta organización se sientan las bases de uno de los primeros partidos del nacionalismo canario. Las desigualdades e injusticias que habían relegado al pueblo majorero durante el franquismo impulsaron la organización de la sociedad, del pueblo. Y de ahí nace este partido. Entendemos que quien vive aquí debe conocer nuestra historia, nuestros principios y los valores que han marcado el desarrollo de Fuerteventura.

¿El objetivo es también acercar ese legado a las nuevas generaciones?

Sin duda. Vivimos un momento de gran polarización política y creemos necesario explicar por qué surgió Asamblea Majorera y qué ha representado durante estos cincuenta años. Asistimos, con asombro, al auge de partidos de extrema derecha que cuestionan el Estado de las Autonomías o el propio Estatuto de Autonomía de Canarias. Con lo que ha costado llegar hasta aquí. AM nació para defender los intereses de esta isla, visibilizar su realidad y superar una situación de enorme precariedad. Queremos que ese espíritu siga vivo y que las nuevas generaciones entiendan que la defensa de Fuerteventura siempre ha sido una tarea colectiva.

Recientemente, usted reivindicaba una Autoridad Portuaria propia para Fuerteventura y Lanzarote. ¿Por qué considera que es necesaria?

Lo hemos visto con claridad tras la pérdida de la Obligación de Servicio Público entre Cádiz y Puerto del Rosario. Fuerteventura sigue dependiendo de decisiones que se toman fuera de la isla y que, muchas veces, no responden a nuestras necesidades. La conectividad marítima tiene consecuencias directas sobre la economía y hasta sobre el precio de la cesta de la compra. Además, el muelle de Puerto del Rosario, pese a ser Puerto Schengen, continúa condicionado por prioridades que se fijan pensando principalmente en el Puerto de La Luz.

¿Qué cambiaría con una Autoridad Portuaria propia?

Permitiría que las decisiones estratégicas sobre nuestros puertos se tomaran desde aquí y pensando en los intereses de Fuerteventura y Lanzarote. Hablamos de planificar inversiones donde realmente hacen falta, impulsar nuevas conexiones marítimas, reforzar la economía azul y aprovechar nuestra posición estratégica como nodo entre Europa, África y América.

¿Qué proyectos considera prioritarios?

Tenemos muchos retos pendientes. Recuperar la conexión con Tarfaya es uno de ellos. En su momento se demonizó esa línea argumentando posibles riesgos fitosanitarios y ahora vemos cómo se anuncia como una gran oportunidad las negociaciones para conectar Agadir con Las Palmas. En esta decisión, personalmente, me parece que reluce la hipocresía y que evidencia que el interés de que no se reestableciera la conexión entre Fuerteventura y Marruecos no respondía a ningún peligro, sino, como ya he mencionado otras veces, a intereses particulares. Somos conscientes de que reestablecer esta conexión con el continente africano, es necesario mejorar el Punto de Inspección Fronteriza, para asegurar la seguridad de la línea. Por otra parte, consideramos esencial recuperar las zonas francas y seguir fortaleciendo el papel logístico de nuestros puertos. Una Autoridad Portuaria propia facilitaría avanzar en todas esas iniciativas. Además, ahora contamos con la capacidad logística y económica para hacerlo creando un frente común con Lanzarote.

De esta legislatura, ¿qué destacaría como principal avance?

Han sido muchas las políticas impulsadas desde el Gobierno de Canarias. Se ha avanzado en vivienda, se ha mejorado notablemente la situación del agua y se ha dado un impulso importante a infraestructuras como el eje Norte-Sur.

Pero, si tuviera que destacar un ámbito, sería la sanidad. Muchas actuaciones que permanecieron bloqueadas durante la pasada legislatura del Pacto de las Flores hoy son una realidad o están en marcha.¿Qué actuaciones resaltaría especialmente?

Hemos desbloqueado la Unidad de Hemodinámica, impulsado la hospitalización domiciliaria y puesto en marcha el helicóptero medicalizado, una actuación que durante años algunos calificaban de imposible, igual que ocurrió con el búnker oncológico. También avanzan proyectos como el CAE de La Lajita, el Centro de Salud Dunas de Corralejo II o los consultorios locales para acercar la atención sanitaria a núcleos como El Cotillo, El Matorral o El Castillo.

¿Y recientemente se anunciaban nuevas ambulancias para la isla.

Sí. La consejera confirmó la incorporación de tres nuevas ambulancias: dos de soporte vital avanzado, que se ubicarán en Corralejo y Gran Tarajal, y una de soporte vital básico para El Castillo. Con ello se refuerza la red de transporte sanitario y se mejora la capacidad de respuesta de una isla que ha experimentado un enorme crecimiento poblacional.

Desde algunos sectores se sostiene que esos anuncios no se materializarán. ¿Qué responde?

Siempre habrá retos pendientes en materia sanitaria, pero la realidad es que se está cumpliendo la hoja de ruta prevista para Fuerteventura. El PSOE dice ahora que estas ambulancias son un canto al sol. Lo mismo dijo cuando anunciamos el helicóptero medicalizado y hoy está operativo, reduciendo tiempos de respuesta y salvando vidas. Creo que los hechos hablan por sí solos.

¿Cómo valora el pacto de Gobierno en Fuerteventura entre CC y PSOE?

Bueno, desde la Secretaría insular de AM consideramos que este pacto ha cumplido con el principal objetivo con el que nació: dotar de estabilidad a las instituciones de Fuerteventura. No podemos olvidar que veníamos de una legislatura marcada por una enorme inestabilidad, que llegó a dejar al Cabildo con un presidente y un único consejero al frente, una situación absolutamente insólita. En esta legislatura, el pacto entre AM-CC y el PSOE ha demostrado ser sólido; los acuerdos se han cumplido y, cuando ha surgido alguna discrepancia, se ha abordado mediante el diálogo en una mesa del pacto y se ha resuelto.

Recientemente el Ayuntamiento de Tuineje fue escenario de una escena poco común dentro de un pacto de Gobierno.

Bueno, el pacto tiene sus particularidades en cada administración y los mecanismos de coordinación no son exactamente iguales en todas las instituciones. No obstante, las decisiones que se adopten al margen del pacto no afectarán a su funcionamiento ni a los compromisos adquiridos.

Noticias relacionadas

n