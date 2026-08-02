El Consistorio de Antigua aprueba 7,7 millones para parques y asfaltados

El Ayuntamiento de Antigua ha aprobado por unanimidad un expediente de modificación presupuestaria por un importe de 7.774.970,24 euros. Estos fondos económicos provienen del remanente líquido de Tesorería y que serán destinados a la creación de nuevos parques infantiles, jardines, y a un novedoso plan de reasfaltado con el principal objetivo de mejorar el pavimentos en las vías públicas en la mayor parte de las localidades del municipio.

El alcalde y consejero de Economía y Hacienda, Juan Cabrera, mostró su satisfacción por la aprobación de la citada modificación presupuestaria «para poder trabajar este año y atender una demanda histórica de los vecinos del municipio». Además, añadió que «el nuevo Gobierno municipal está abierto al debate, se ve el cambio de talante, con sesiones democráticas».