Antigua
El Consistorio de Antigua aprueba 7,7 millones para parques y asfaltados
El dinero para las obras proviene del remanente líquido de Tesorería
M.R.P.
El Ayuntamiento de Antigua ha aprobado por unanimidad un expediente de modificación presupuestaria por un importe de 7.774.970,24 euros. Estos fondos económicos provienen del remanente líquido de Tesorería y que serán destinados a la creación de nuevos parques infantiles, jardines, y a un novedoso plan de reasfaltado con el principal objetivo de mejorar el pavimentos en las vías públicas en la mayor parte de las localidades del municipio.
El alcalde y consejero de Economía y Hacienda, Juan Cabrera, mostró su satisfacción por la aprobación de la citada modificación presupuestaria «para poder trabajar este año y atender una demanda histórica de los vecinos del municipio». Además, añadió que «el nuevo Gobierno municipal está abierto al debate, se ve el cambio de talante, con sesiones democráticas».
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