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El Cotillo denuncia el abandono de su refugio pesquero

Los pescadores critican el deterioro y la falta de respuesta del Gobierno de Canarias

Pescadores de El Cotillo durante el programa en Onda Fuerteventura, en el mismo refugio pesquero. | LP / DLP

Pescadores de El Cotillo durante el programa en Onda Fuerteventura, en el mismo refugio pesquero. | LP / DLP

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M. R. P.

Puerto del Rosario

Indignación, rabia e impotencia. Esta trilogía de emociones la vienen sufriendo desde hace años los pescadores profesionales y vecinos de El Cotillo ante el total abandono del refugio pesquero por parte del Gobierno de Canarias.

Ni vigilante de seguridad, ni cámaras de vigilancia, ni mantenimiento y limpieza, sin grúa para varar barcos de más de cinco metros y sin gestión de atraques. A estos graves problemas se une en el citado refugio pesquero, según los pescadores, el deterioro del muro de protección o el depósito de combustible, entre otras muchas deficiencias que ponen en peligro al sector y que cierra toda posibilidad al relevo generacional.

Los pescadores profesionales de esta localidad: Juan Francisco González, conocido como Chitito y presidente de la Cofradía de Pescadores de Corralejo, Marcos Figueroa, Juan Manuel Cabrera y Marcos Figueroa, participaron en un programa de Onda Fuerteventura conducido por la periodista Nuria González, para denunciar la grave situación que sufren.

En noviembre de 2025 se aprueba una addenda, señala Chitito, donde Puertos Canarias le cede a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias los 14 refugios pesqueros. «La intención era que las Cofradías de Pescadores gestionaran los refugios, pero nosotros no tenemos capacidad para ello», apunta el patrón mayor de la Cofradía de Corralejo.

El refugio pesquero de El Cotillo acoge unos 22 pescadores profesionales, aunque el pésimo estado del mismo ha originado la fuga de algunas embarcaciones hacia otras zonas portuarias. Chitito asegura que están esperando a que se ejecuten las obras y se gestione el refugio de verdad. «Si vamos a ir para atrás hubiera sido mejor que le hubieran dejado la gestión a Puertos Canarios», añade.

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó el 3 de noviembre de 2025 una ampliación de crédito de 200.000 euros destinada a las obras de mejora del refugio pesquero de El Cotillo. A pesar del tiempo transcurrido «no se ha ejecutado ninguna obra», sentencian los pescadores.

En aquella fecha, el Ejecutivo autonómico informó que la citada cantidad, se enmarcan en el proyecto de inversión Conservación y mejora de infraestructuras en Fuerteventura. Además, desde el Gobierno de Canarias se señaló entonces que «permitirán ejecutar actuaciones prioritarias solicitadas por la Cofradía de Pescadores de la localidad». Las obras debían ser impulsadas de forma conjunta por las Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y la de Obras Públicas, que pretendían mejoras en los accesos, el asfaltado y la infraestructura del muelle, además de intervenciones en los equipamientos de sector pesquero. Nueve meses después no se han ejecutado las obras aprobadas.

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Asamblea Majorera–Coalición Canaria valoró en aquella fecha, de forma positiva el anuncio del Gobierno canario al considerar que se trataba de una «actuación esencial» para atender las reivindicaciones históricas del sector pesquero local.

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