Antonio Hormiga: «Tengo todas las licencias en orden»

El presidente de la Asociación de Empresarios Turísticos de Fuerteventura (Asofuer), Antonio Hormiga, rechaza las acusaciones lanzadas por el CEO del Grupo Waikiki, Carlos González, sobre su presunta implicación en el conflicto urbanístico del paseo marítimo de Corralejo. El empresario asegura que no ha intervenido «de ninguna forma» en el proyecto y sostiene que se trata de una actuación impulsada por el Ayuntamiento de la Oliva y financiada por la Consejería de Turismo del Gobierno canario.

Hormiga afirma que no ha recibido ninguna comunicación de la Fiscalía ni de los juzgados y defiende que toda la documentación de su establecimiento está en regla. «Tengo los papeles, tengo la licencia de autorización del bar cafetería», señala, al tiempo que asegura que desconoce cualquier procedimiento abierto en su contra. «Yo no tengo ninguna comunicación», insiste.

Procedimientos resueltos

El presidente de la patronal también niega las denuncias formuladas por el Grupo Waikiki y sostiene que los procedimientos judiciales a los que hace referencia la empresa fueron resueltos a su favor. «Lo único que tengo es una denuncia que decía que yo hice una obra ilegal y se demostró que todo eso era falso. Gané por goleada el pleito. La sentencia es digna de enmarcar», afirma.

Además, anuncia que solicitará que se investigue la situación urbanística de varios negocios del grupo empresarial en Corralejo. «El fiscal sí va a tener trabajo a partir de ahora. Va a tener que investigar las clasificaciones urbanísticas de las distintas propiedades del grupo», asegura.

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Hormiga insiste en que la paralización parcial de las obras responde a la oposición del Grupo Waikiki al proyecto del paseo marítimo y sostiene que será la Justicia la que determine el desenlace del conflicto. «Yo no quiero líos. Son ellos. Lo que está claro es que yo no he hecho nada ilegal», subraya el presidente de la patronal.