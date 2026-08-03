El error que nunca debes cometer si una colchoneta te arrastra mar adentro: "Puede ser mortal"

El fallecimiento este domingo de un hombre de 53 años en la playa de Butihondo, en el municipio de Pájara (Fuerteventura), ha vuelto a poner el foco sobre uno de los riesgos más habituales del verano: el uso de colchonetas e inflables cuando hay viento y oleaje.

Tras conocerse el suceso, el presidente de Canarias, 1500 Km de Costa y experto en seguridad acuática, Sebastián Quintana, ha lanzado un mensaje claro: si un inflable es arrastrado mar adentro, nunca hay que abandonarlo para intentar regresar nadando a la orilla.

"Se baraja la posibilidad de que el hombre, al verse alejado de la costa, se asustara y se lanzara al agua para intentar regresar nadando. Esa es una acción que prácticamente nunca recomendamos", explica el especialista.

El pánico puede convertirse en el mayor peligro

Según Quintana, basta con un poco de viento y algo de oleaje para que una colchoneta o un flotador comiencen a desplazarse rápidamente mar adentro.

"Esto ocurre especialmente con niños, ya que pesan menos y ofrecen menor resistencia, por lo que son arrastrados todavía con mayor rapidez", señala.

El problema llega cuando el bañista comprueba que, por mucho que nade, no consigue acercarse a la costa. "Entra en una situación de distrés. Ve que no avanza, empieza a alejarse cada vez más y entra en pánico. Es entonces cuando toma la decisión de lanzarse al agua para intentar volver nadando. Ese puede convertirse en un error mortal", advierte.

Permanecer sobre el inflable aumenta las posibilidades de sobrevivir

El experto insiste en que, aunque resulte contraintuitivo, lo más seguro es permanecer encima del elemento de flotación. "El inflable garantiza la flotabilidad de la víctima y aumenta considerablemente sus posibilidades de supervivencia", afirma.

Además, recuerda que estos elementos suelen tener colores llamativos y un tamaño mucho mayor que la cabeza de una persona dentro del agua.

"Desde una embarcación o un helicóptero es mucho más fácil localizar una colchoneta que a un nadador. Si la persona abandona el inflable, únicamente sobresale la cabeza y resulta mucho más difícil verla", explica.

Los flotadores con forma de animal son los más peligrosos

Sebastián Quintana alerta especialmente del uso de colchonetas y flotadores con forma de animales o con grandes estructuras verticales.

"No olvidemos que este tipo de inflables, especialmente los que tienen cuello o cabeza, funcionan como una vela. Con muy poco viento comienzan a desplazarse rápidamente mar adentro", señala.

Por ello recomienda utilizarlos únicamente muy cerca de la orilla y nunca cuando exista viento o mala mar.

Cómo colocarse sobre una colchoneta

El especialista también ofrece una recomendación para quienes se encuentren sobre una colchoneta. "La posición más segura es boca abajo, abrazando el contorno con los brazos como si fueran un clip. De esta manera se reduce el riesgo de caer al agua y perder el elemento de flotación", explica.

El suceso en Fuerteventura

El hombre de 53 años fue rescatado este domingo por una embarcación particular después de que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 recibiera una alerta informando de que una persona que se encontraba sobre una colchoneta tenía dificultades en el mar, en la playa de Butihondo, en Pájara.

Cuando llegó a la orilla, el bañista se encontraba en parada cardiorrespiratoria. El socorrista inició maniobras de reanimación, que posteriormente continuó el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), aunque finalmente no fue posible recuperar sus constantes vitales y se confirmó su fallecimiento.