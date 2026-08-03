Pájara limita su desarrollo turístico y elimina más de 12.000 camas

Pájara quiere frenar el descontrol urbanístico que ha venido sufriendo historicamente. El nuevo Plan General de Ordenación (PGOU) contempla eliminar más de 12.000 camas turísticas previstas en el planeamiento vigente. Además, el futuro documento de ordenación urbanística apuesta por desclasificar 1,2 millones de metros cuadrados de suelo urbanizable, elevar la protección del territorio municipal hasta el 90%, ampliar nuevos núcelos de población y reservar zonas para futuras equipamientos, infraestructuras públicas o como viviendas..

La reducción del citado número de camas del negocio turístico supone retirar del planeamiento municipal parte de la capacidad alojativa que todavía podría desarrollarse en el municipio sureño. Desde Asamblea Majorera (AM) se vincula esta decisión con el modelo territorial que «ha defendido históricamente y recuerda su oposición a grandes desarrollos hoteleros y turísticos en espacios como el Saladar de Jandía».

Los nacionalistas sostienen que el futuro del municipio debe combinar la protección territorial con la generación de suelo residencial y la mejora de los servicios públicos.El primer teniente de alcalde de Pájara y responsable de Urbanismo, Alexis Alonso, afirmó que «no se trata de crecer más, sino de crecer mejor. De ordenar el territorio con responsabilidad y de construir un municipio preparado para afrontar los retos de los próximos años».

El Plan General contempla también ampliar varios núcleos poblacionales y reservar espacios destinados a viviendas, nuevos equipamientos e infraestructuras públicas. Según Alonso, «el objetivo es disponer de una herramienta que permita abordar el acceso a la vivienda, la implantación de servicios y la mejora de la movilidad con seguridad jurídica». Además, añadió que «el PGOU no es únicamente un documento urbanístico; es la hoja de ruta que marcará el desarrollo de Pájara durante los próximos años. Por eso era fundamental construir un modelo equilibrado, que proteja lo que nos hace únicos y, al mismo tiempo, permita seguir ofreciendo oportunidades a nuestros vecinos».

Desde la formación nacionalista consideran que el nuevo planeamiento facilitará además el desarrollo de proyectos estratégicos y ofrecerá una planificación estable a largo plazo para las administraciones y la ciudadanía.

«Nuestro compromiso es construir un municipio de Pájara con más oportunidades para vivir, trabajar y formar una familia, sin renunciar a nuestro paisaje, a nuestra identidad y a aquello que nos diferencia. Ese es el modelo de municipio que defendemos y el que hace posible este nuevo Plan General», concluyó Alonso.

Apoyos

La presidenta insular y diputada regional de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC), Natalia Santana, ha celebrado la aprobación del nuevo PGOU dePájara, y calificó la medida de «valiente y responsable por su apuesta por un modelo de crecimiento más sostenible, priorizando la protección del territorio y la calidad de vida de la ciudadanía».

Santana reconoció el trabajo realizado por NC-BC y Juntos por Pájara (JxP), destacando la labor de los ediles Miguel Ángel Graffigna, Rafael Perdomo y Marisol Placeres, así como el consenso político alcanzado durante la elaboración del documento.

«Cuando la política se ejerce con visión de futuro, diálogo y responsabilidad, los resultados llegan. JxP y NC-BC han demostrado que es posible defender el interés general por encima de las presiones del crecimiento sin límites», señaló la presidenta insular.

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Natalia Santana considera que la experiencia de Pájara con el Plan General puede servir de referencia para otros municipios no sólo de de Fuerteventura sino del conjunto de Canarias.