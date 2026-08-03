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Wizz Air unirá Fuerteventura y Santiago con vuelos desde 29,99 euros

La aerolínea húngara estrenará en febrero de 2027 una nueva ruta con dos frecuencias semanales, los martes y los sábados

Santiago de Composterla, Galicia.

Santiago de Composterla, Galicia. / Unsplash

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La Provincia

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Fuerteventura tendrá una nueva conexión directa con Santiago de Compostela a partir de febrero de 2027. La aerolínea de bajo coste Wizz Air operará la ruta con dos vuelos semanales, programados para los martes y los sábados.

La compañía anuncia billetes desde 29,99 euros por trayecto, una tarifa de lanzamiento que refuerza las opciones para viajar entre la isla majorera y Galicia sin escalas.

El nuevo enlace forma parte de una ampliación de la red de Wizz Air desde el aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro, que también incluirá conexiones con Gran Canaria y Tenerife.

Dos vuelos semanales entre Fuerteventura y Galicia

La ruta permitirá conectar Fuerteventura con Santiago de Compostela durante dos días a la semana. Los vuelos estarán disponibles los martes y los sábados, una programación que facilita tanto las escapadas de varios días como los viajes de residentes entre Canarias y la Península.

El inicio del operativo está previsto para febrero de 2027, según la información difundida. La aerolínea comercializará plazas desde 29,99 euros por trayecto.

La nueva conexión amplía la oferta aérea de Fuerteventura y abre una alternativa directa para los pasajeros que viajan a Galicia, evitando escalas en otros aeropuertos peninsulares.

Wizz Air también volará a Gran Canaria y Tenerife

La apuesta de Wizz Air por Canarias no se limitará a Fuerteventura. El nuevo programa de rutas incluye además vuelos desde Santiago de Compostela hacia Gran Canaria y Tenerife.

Con esta ampliación, la red de la compañía desde el aeropuerto compostelano alcanzará diez destinos nacionales e internacionales y ofrecerá cerca de un millón de plazas anuales.

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La aerolínea considera que este crecimiento contribuirá a reforzar la actividad de la terminal gallega, impulsar el turismo y generar nuevas oportunidades para las empresas vinculadas al sector aeronáutico y de los viajes.

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