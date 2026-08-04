Controlado un incendio en Parque Holandés que movilizó a varias dotaciones de bomberos en La Oliva

Un incendio declarado este martes en Parque Holandés, en el municipio majorero de La Oliva, ha quedado controlado tras movilizar a varias dotaciones de bomberos y efectivos de emergencia para trabajar en la zona afectada.

Según informa Radio Insular Fuerteventura, el fuego se originó en las inmediaciones del centro cultural de la localidad, en un entorno con abundante presencia de cañizo y vegetación seca, materiales que favorecieron la rápida propagación de las llamas durante los primeros momentos del incendio.

El suceso generó preocupación entre los vecinos de la zona, que alertaron de la evolución del fuego mientras los equipos de emergencia trabajaban para controlar la situación.

Bomberos intervienen en el incendio de Parque Holandés

Los efectivos desplazados hasta Parque Holandés realizaron las labores de extinción y aseguramiento del perímetro afectado hasta conseguir estabilizar el incendio.

Por el momento no se han comunicado daños personales y los daños registrados serían de carácter material. Tampoco se ha informado oficialmente sobre las causas que originaron el fuego.

El incendio se produce durante un episodio de altas temperaturas

El incendio llega en plena ola de calor en Canarias, un contexto que eleva el riesgo de propagación de fuegos debido a las altas temperaturas, la sequedad del terreno, la presencia de calima y el viento en algunas zonas del archipiélago.

En Fuerteventura, la Agencia Estatal de Meteorología mantiene avisos por altas temperaturas durante estos días, con especial atención a las condiciones meteorológicas que pueden favorecer la aparición de nuevos incendios.

Las autoridades recuerdan la importancia de extremar la precaución y evitar cualquier actividad que pueda generar fuego o chispas en zonas de riesgo durante este episodio de calor.