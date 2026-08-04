El Gobierno de Canarias apoya recuperar obras inacabadas para construir viviendas en Fuerteventura

La presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, insistió este martes ante el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, en la necesidad de recuperar edificaciones sin terminar antes de continuar consumiendo suelo como una de las vías prioritarias para incrementar la disponibilidad de vivienda en la isla.

Durante el encuentro, García hizo entrega al consejero del documento elaborado entre el Cabildo y los seis ayuntamientos majoreros, en el que se identifican una treintena de edificaciones inacabadas susceptibles de ser recuperadas y destinadas a vivienda.

La presidenta pidió abordar con el Gobierno de Canarias la financiación necesaria para rehabilitar y poner en uso estos inmuebles, así como las fórmulas de colaboración que permitan actuar sobre aquellos que resulten técnica y jurídicamente viables. Además, añadió que «llevamos tiempo defendiendo que, antes de ocupar más suelo, tenemos que aprovechar lo que ya está construido. Hemos hecho este trabajo junto a los ayuntamientos y hoy lo trasladamos al Gobierno de Canarias para buscar los recursos que permitan recuperar estas edificaciones y convertirlas en viviendas».

El documento entregado permite partir de una identificación previa de posibles inmuebles y analizar, de manera coordinada entre las administraciones, su situación y las posibilidades reales de intervención en cada uno de ellos. «Tenemos una necesidad real de vivienda y, al mismo tiempo, un territorio limitado. Si tenemos edificaciones que ya ocupan suelo y que pueden recuperarse para darles un uso residencial, debemos trabajar primero sobre esas posibilidades», explica García.

Por su parte, el consejero Rodríguez, mostró la disposición del Gobierno de Canarias a coordinar estas actuaciones y anunció líneas de financiación en los presupuestos de 2027. También, destacó que «recuperar estas edificaciones permitiría acortar los plazos y reducir hasta un 40% el coste de construcciones una forma de generar vivienda más sostenible, viable, menos invasiva y más rentable, y el Gobierno de Canarias va a apoyar esta línea con coordinación y financiación».

Estrategia

La recuperación de edificaciones inacabadas forma parte de la estrategia insular de vivienda que el Cabildo desarrolla junto al resto de administraciones, con más de 53 millones de euros movilizados para actuaciones en la isla.

Noticias relacionadas

Esta iniciativa combina diferentes líneas: la construcción de nueva vivienda protegida, con 176 viviendas contempladas; la rehabilitación del parque residencial existente, con actuaciones que alcanzan a más de 800 viviendas; y la recuperación de edificaciones inacabadas para incorporarlas al uso residencial cuando resulte viable. «Esta última línea permite, además, generar vivienda aprovechando suelo ya ocupado, evitando consumir nuevo territorio cuando existen alternativas y actuando al mismo tiempo sobre construcciones inacabadas que generan un impacto negativo sobre el paisaje», señalan desde el Cabildo majorero.