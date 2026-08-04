Las obras del muelle del Cotillo se inician tras nueve meses de espera

Las quejas públicas de los pescadores y vecinos de El Cotillo sobre el abandono del Refugio Pesquero por parte de las instituciones públicas, especialmente del Gobierno de Canarias, han surtido efecto. La Consejería regional del Sector Primario inició ayer, después de nueve meses de aprobarse por el Consejjo de Gobierno la inversión de 200.000 euros, las obras de reparación y renovación del muelle pesquero.La actuación entra en su fase de ejecución tras la firma del acta de replanteo entre la propia Consejería, la empresa pública Gestur Canarias y la entidad adjudicataria, OPC.

El acto de rúbrica estuvo presidido por el consejero, Narvay Quintero, y la presidenta del Cabildo majorero, Lola García, que estuvieron acompañados por miembros de Gestur Canarias; el director general de Pesca, Esteban Reyes; el Patrón Mayor de la Cofradía de Pescadores de Corralejo, Chitito González, y el alcalde de La Oliva, Isaí Blanco, entre otras autoridades.

Las obras, que cuentan con un plazo de ejecución de dos meses, se dirigen a reparar los desperfectos de la infraestructura, reforzar la seguridad de la instalación y optimizar las condiciones para la primera venta y la manipulación de las producciones pesqueros.

Entre las acciones destaca la reparación integral del espigón, junto con el reasfaltado de ,unos 2.000 metros cuadrados de explanada y la adecuación de las arquetas y redes de servicio. Asimismo, el proyecto contempla la sustitución del actual depósito de combustiblepor uno de 10.000 litros.

Esta intervención se completa con la instalación de nuevas puertas en los pantalanes, la construcción de una acera de acceso a los locales pesqueros y la renovación general de la señalización, el mobiliario y el equipamiento.

El presidente de la Cofradía, Chitito González, se mostró satisfecho con el inicio de las obras «pero es un lavado de cara. Necesitamos que haya una gestión de los atraques, el mantenimiento de los pantalanes y el acondicionamiento de la zona donde tenemos nuestras empresas, que son nuestros barcos».

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Quintero afirmó que estas actuaciones «dan respuesta a una demanda histórica del sector pesquero de la zona norte de Fuerteventura, permitiendo acometer mejoras y acondicionar, a través de una inversión de 200.000 euros, una superficie superior a los 2.000 metros cuadrados, adaptándola a las necesidades operativas de los profesionales del mar».