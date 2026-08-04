La valla del Cabildo que cuestiona la vivienda vacacional en Fuerteventura

No es una valla publicitaria cualquiera. Frente al Centro de Arte Juan Ismael, en Puerto del Rosario, un felpudo con los colores de la bandera canaria lanza una pregunta incómoda sobre la vivienda vacacional y el derecho de los residentes a seguir viviendo en las Islas.

La instalación, titulada Home SVvEET Home, sustituye la letra W de la expresión inglesa Home Sweet Home por el símbolo Vv, utilizado para identificar las viviendas vacacionales. La obra del artista visual Alfons Simó está promovida por la Consejería de Cultura del Cabildo de Fuerteventura y forma parte de La Valla, un proyecto que pretende llevar el museo a la calle y convertir ese espacio en un lugar de reflexión crítica.

Un felpudo que habla de vivienda, turismo y territorio

La imagen parte de un objeto cotidiano: el felpudo situado en la entrada de una casa. Simó lo utiliza como metáfora del límite entre lo público y lo privado, pero también de quién puede entrar, quién puede quedarse y quién termina siendo expulsado.

La frase Home SVvEET Home juega con una expresión asociada al hogar para introducir el distintivo de las viviendas vacacionales. El resultado es una crítica visual directa a uno de los debates más intensos en Canarias: cómo compatibilizar la actividad turística con el acceso a una vivienda para la población residente.

La obra no plantea una respuesta cerrada. Su intención es abrir una conversación sobre la hospitalidad, el cuidado del territorio, los recursos limitados del Archipiélago y el equilibrio entre recibir visitantes y garantizar que quienes viven en las Islas puedan seguir haciéndolo.

La obra Home SVvEET Home, de Alfons Simó, convierte una valla frente al Centro de Arte Juan Ismael en una crítica visual sobre la vivienda vacacional en Canarias. / La Provincia

El Cabildo lleva el museo hasta la calle

El proyecto La Valla nace con el objetivo de transformar una estructura habitualmente vinculada a la publicidad y al consumo en una extensión del Centro de Arte Juan Ismael.

«Pretendemos traspasar las puertas del Centro de Arte Juan Ismael y llegar a la calle, con el objetivo de remover conciencias», explicó el consejero de Cultura, Rayco León.

El responsable insular señaló que esta primera intervención invita a reflexionar sobre «la Canarias que queremos». La intención del Cabildo es dar continuidad al proyecto y consolidar la valla como un espacio estable de pensamiento visual sobre la ciudad, el territorio y la ciudadanía.

La iniciativa convierte así el exterior del centro cultural en una sala de exposiciones abierta, visible incluso para quienes no entran en el museo.

«Abrir el museo al exterior» para generar debate

Para Alfons Simó, la instalación busca romper la frontera entre la institución cultural y la vida cotidiana de Puerto del Rosario.

«La idea es abrir el museo al exterior, generando un diálogo de conservación que pueda cambiar cosas», explica el artista.

El felpudo funciona como un umbral simbólico. Representa el momento de entrar en una vivienda, pero también plantea cuestiones sobre el respeto, la convivencia y el derecho a habitar el territorio.

La elección de una valla pública refuerza el mensaje. El mismo soporte que suele utilizarse para vender productos o servicios se convierte aquí en una herramienta para cuestionar un modelo económico y territorial.

La exposición continúa dentro del Centro de Arte Juan Ismael

La intervención exterior no termina en la imagen instalada frente al museo. Home SVvEET Home tendrá continuidad en el interior del Centro de Arte Juan Ismael mediante un programa de actividades participativas.

La propuesta incluye acciones performativas, encuentros ciudadanos y una cartografía colaborativa. También contempla la creación de Archipiélago Vivo, una plataforma destinada a conectar a personas, colectivos e iniciativas comprometidas con el cuidado del territorio.

El objetivo es que la obra no quede reducida a una imagen llamativa, sino que sirva como punto de partida para debatir sobre los retos sociales y urbanos de Fuerteventura y del conjunto de Canarias.

La primera de cuatro intervenciones artísticas

La propuesta de Alfons Simó abre una serie de cuatro intervenciones que se instalarán de forma sucesiva durante los próximos meses.

Cada una utilizará diferentes lenguajes artísticos para abordar cuestiones relacionadas con el territorio, la ciudadanía y los problemas contemporáneos de las Islas.

Con esta programación, el Cabildo pretende ampliar el espacio expositivo del centro y establecer una relación más directa entre el museo y la población.

Una crítica visible en plena calle

La fuerza de Home SVvEET Home reside en su sencillez. Un felpudo, tres colores y una letra modificada bastan para colocar en el centro del debate la vivienda vacacional y sus efectos sobre el territorio.

La obra utiliza la retranca para formular una pregunta que afecta directamente a miles de residentes: ¿puede seguir llamándose hogar a un lugar donde cada vez resulta más difícil encontrar una vivienda?

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La respuesta no aparece escrita en la valla. El proyecto pretende que sean los ciudadanos quienes la construyan a partir del debate.