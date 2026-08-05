El Hospital de Fuerteventura ha tratado a 802 pacientes oncológicos en 4 años
La incorporación de la Unidad ha evitado desplazamientos a la isla de Gran Canaria
La Unidad de Oncología Radioterápica del Hospital insular celebra su cuarto aniversario consolidada como un recurso esencial para la atención oncológica en la isla. Desde el inicio de su actividad, en junio de 2022, un total de 802 pacientes han recibido tratamiento con radioterapia en el centro ‘Virgen de La Peña’, evitando los desplazamientos que hasta entonces debían realizar hasta el hospital de referencia en Gran Canaria para acceder a esta prestación sanitaria.
La incorporación de esta unidad ha supuesto un importante avance para el tratamiento de patologías oncológicas en Fuerteventura, y dio respuesta a una demanda histórica de la población. Durante estos cuatro años, el acelerador lineal ha administrado 10.722 tratamientos de radioterapia hasta finales de junio de 2026, reflejo de la intensa actividad desarrollada.
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