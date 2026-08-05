El Órgano insular Ambiental de Fuerteventura da vía libre al Tres Islas

El Órgano de Evaluación Ambiental (OAF), órgano colegiado del Cabildo de Fuerteventura, ha aprobado de forma favorable un informe de impacto ambiental para el proyecto de modernización y reforma del Hotel Riu Palace Tres Islas, ubicado en Corralejo, al concluir que «no debe someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria, ya que no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, siempre y cuando se cumplan las medidas y condiciones establecidas», según adelanta el periódico local Diario de Fuerteventura.

El acuerdo del Órgano Ambiental fue adoptado por unanimidad el pasado 2 de julio. El proyecto, promovido por RIU Hotels SA y tramitado por el Ayuntamiento de La Oliva, contempla la modernización del establecimiento mediante actuaciones en el interior del edificio, las zonas comunes, áreas de servicio, equipamientos deportivos y piscinas, según recoge el citado medio majorero.

El informe señala que las obras se ejecutarán «exclusivamente sobre la edificación existente amparada por la concesión administrativa vigente» y estarán dirigidas a la «modernización, consolidación y mejora de la eficiencia energética de las instalaciones».

Entre las actuaciones previstas figuran la renovación de los sistemas de climatización, la sustitución de ascensores, la mejora de las instalaciones eléctricas, la reforma de habitaciones y piscinas, la creación de una zona de fitness y la eliminación de barreras arquitectónicas, de acuedo con la publicación del citado medio.

El órgano ambiental del Cabildo de Fuerteventuradestaca que todos esos trabajos se desarrollarán «sin incremento de volumen, altura ni superficie ocupada, respetando la volumetría autorizada».

El informe concluye que el proyecto «no contempla nuevas ocupaciones territoriales externas ni transformación sustancial de suelo natural no alterado». Añade que las actuaciones se desarrollarán sobre instalaciones ya existentes.

Respecto al emplazamiento, recuerda que el hotel «no se localiza en el Parque Natural de Corralejo F-2, pero linda con él y está dentro del dominio público marítimo-terrestre y en un entorno de elevada sensibilidad ambiental».

Sobre la Red Natura 2000, el documento concluye que, «con la aplicación de las medidas preventivas, correctoras y de vigilancia ambiental, no se prevén efectos apreciables que comprometan la integridad de dichos espacios».

Ecologistas

Respecto a las alegaciones formuladas por colectivos ecologistas, el informe indica que las cuestiones relacionadas con la legalidad urbanística, la concesión administrativa, el dominio público marítimo-terrestre o el volumen edificatorio «exceden del objeto propio de análisis de este Órgano Ambiental». Además, tras examinar los informes sectoriales y las alegaciones, el órgano ambiental concluye que «los pronunciamientos recibidos no impiden continuar con la tramitación ambiental».

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La resolución impone 17 condicionantes, entre ellos el seguimiento de las obras por un técnico especializado, entre otras.