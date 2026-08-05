El hogar de Rodolfo Sancho (51 años) en Fuerteventura: dunas blancas, surf y algunas de las playas más espectaculares de Canarias

Fuerteventura es una isla con encanto propio. Un lugar que, a lo largo de los últimos años, se ha convertido en mucho más que un destino de vacaciones para numerosos visitantes. Su paisaje volcánico, sus kilométricas playas y su tranquilidad han conquistado a quienes buscan una forma de vida alejada del ruido y del ritmo diario.

Entre ellos se encuentra Rodolfo Sancho, que encontró en el norte de la isla el lugar idóneo para desconectar y comenzar una nueva etapa. El actor y su familia eligieron Corralejo, en el municipio de La Oliva, como su hogar.

Se trata de un rincón de Fuerteventura donde las dunas se encuentran con el Atlántico, el surf forma parte del día a día y todavía se conserva parte de sus orígenes marineros.

Corralejo, el rincón de Fuerteventura donde el tiempo pasa de otra manera

Corralejo es uno de esos lugares en los que el tiempo parece avanzar de otra manera, marcado por el océano, el viento y la vida al aire libre. Situado frente a la isla de Lobos y con Lanzarote como telón de fondo, el pueblo mantiene la naturaleza como gran protagonista, pese a haberse convertido con el paso de los años en uno de los principales destinos turísticos de Canarias.

El Parque Natural de Corralejo es uno de sus grandes tesoros. Este espacio protegido alberga un enorme campo de dunas de arena blanca que se extiende junto a antiguos paisajes volcánicos y las aguas turquesas del Atlántico, creando una de las imágenes más características de la isla.

Precisamente, ese contraste entre arena, volcanes y océano es uno de los motivos que han convertido esta zona en un lugar elegido por quienes buscan vivir de una manera diferente.

Un paraíso para los amantes del surf y las playas salvajes

La relación de Rodolfo Sancho con Fuerteventura también está marcada por una de sus grandes aficiones: el surf. El actor encontró en la isla un escenario perfecto para disfrutar del mar y de un estilo de vida más tranquilo.

Las playas del entorno de Corralejo reúnen algunas de las estampas más conocidas del Archipiélago. Grandes extensiones de arena clara, aguas transparentes y espacios donde practicar deportes acuáticos como surf, windsurf o kitesurf.

Entre ellas destacan las Grandes Playas de Corralejo, Bajo Negro y El Burro, cada una con una personalidad propia y con ese paisaje abierto que caracteriza al norte majorero.

Un lugar elegido por quienes buscan desconectar

Más allá de sus playas, Corralejo conserva también una parte más tranquila, ligada a sus orígenes marineros. Su paseo junto al océano, sus restaurantes de pescado fresco y sus conexiones con el islote de Lobos hacen que siga siendo uno de los rincones más especiales de Fuerteventura.

Desde su puerto parten diariamente embarcaciones hacia esta pequeña isla protegida, otro de los grandes atractivos naturales de la zona, con senderos, calas y paisajes volcánicos que parecen alejados del paso del tiempo.

En Fuerteventura, entre dunas infinitas, playas salvajes y olas, Corralejo representa esa combinación de naturaleza, tranquilidad y vida junto al mar que continúa conquistando a quienes llegan a la isla. También fue la que convenció a Rodolfo Sancho y a su familia para convertir un destino de vacaciones en su hogar.