Activado el plan por riesgo de contaminación marina en el puerto de Gran Tarajal, en Fuerteventura

El Gobierno de Canarias ha declarado este miércoles 5 de agosto la situación de prealerta del Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA) ante un posible episodio de contaminación marina en el puerto de Gran Tarajal, en el municipio de Tuineje (Fuerteventura).

La medida, adoptada por la Dirección General de Emergencias, entró en vigor a las 22:00 horas de ayer y responde a la necesidad de coordinar los recursos disponibles y realizar un seguimiento de la evolución de la incidencia.

Según la información facilitada por el Ejecutivo autonómico, la activación del plan se produce de forma preventiva y no porque exista contaminación marina confirmada en estos momentos.

Una vía de agua en una embarcación originó la activación de los protocolos

El origen de la situación se encuentra en el aviso recibido por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 Canarias, remitido por Puertos Canarios, en el que se informaba de la existencia de una vía de agua en una embarcación atracada en el puerto de Gran Tarajal.

Aunque las autoridades precisan que no se ha detectado contaminación en el mar, la incidencia llevó a activar los distintos mecanismos de respuesta previstos para este tipo de situaciones con el objetivo de minimizar cualquier posible impacto ambiental.

A las 20:20 horas, Puertos Canarios activó el Plan Interior Marítimo (PIM) en Fase de Emergencia, mientras que, posteriormente, Capitanía Marítima comunicó la activación del Plan Marítimo Nacional en Fase de Alerta a las 20:48 horas.

Coordinación entre administraciones y seguimiento de la situación

Como consecuencia de estas actuaciones, la Dirección General de Emergencias decidió poner en marcha el PLATECA en situación de prealerta, una medida que permite reforzar la coordinación entre las distintas administraciones y organismos implicados en la gestión de emergencias.

Este nivel de activación facilita la movilización de los recursos necesarios para realizar un seguimiento continuo del incidente y responder con rapidez si la situación evolucionara hacia un episodio de contaminación marina.