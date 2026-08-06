El Cabildo de Fuerteventura destina 2,1 millones para cubrir áreas de política social

El Cabildo insular incorpora más de 10 millones de euros a su presupuesto general para reforzar áreas prioritarias para la población residente en la isla. El pleno de la Corporación, aprobó ayer en sesión extraordinaria y por unanimidad, la incorporación de estos remanentes, que se destinarán políticas sociales, las becas educativas o al sector primario, entre otras cuestiones fundamentales para la Isla.

Entre las distintas partidas destacan las destinadas al bienestar social. A juicio del consejero insular de Acción Social, Víctor Alonso, «con la cantidad aprobada y con la cuantía nominada que inicialmente estaba en el presupuesto del año 2026, las 30 asociaciones recibirán en total dos millones cien mil euros. Además, señaló que «la vigencia de los convenios será desde el 1 de noviembre de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2027».

Para Alonso «el esfuerzo realizado por el área de Acción Social, posibilita que los convenios tengan una vigencia de 14 meses y podrán desarrollar los proyectos y programas de atención a las personas más vulnerables, protección de la inclusión social, atención a personas mayores y/o con discapacidad, infancia y familia, programas de atención a la diversidad, promoción de igualdad entre hombres y mujeres, atención a personas en situación de vulnerabilidad, atención a personas migrantes, programas de prevención en materia de adicciones, entre otros».

La presidenta del Cabildo, Lola García, destaca el esfuerzo presupuestario que ha sido aprobado por el plenario, señalando que «permitirá a la institución seguir trabajando e impulsando acciones por el bienestar de las personas, el apoyo a nuestros jóvenes y a sectores que generan economía como el primario o el comercio».

Por su parte, la consejera de Hacienda, Nuria Cabrera, resaltó la importancia «de dirigir la inversión a las demandas de la población, incrementando la financiación que se dirige a los distintos sectores».

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Del total aprobado por la Corporación insular en su presupuesto, merece atención la cantidad de 2,4 millones de euros se destina a incrementar las ayudas genéricas en materia de Cultura y a promover la programación cultural por diferentes puntos de la geografía insular en el último cuatrimestre del año, así como 38.840,92 euros para dar cobertura a actuaciones de inversión necesarias para los espacios culturales que también se distribuyen por los diferentes municipios, entre otras ayudas.