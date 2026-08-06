La curiosa rutina de Unamuno en la azotea de una pensión de Fuerteventura

Miguel de Unamuno llegó desterrado a Fuerteventura en marzo de 1924, pero aquella isla que primero describió como un «esqueleto» terminó convirtiéndose en uno de los paisajes más importantes de su biografía.

Durante su estancia en la entonces llamada Puerto de Cabras, actual Puerto del Rosario, el escritor adoptó una rutina inesperada para quien había sido rector de la Universidad de Salamanca: leía, jugaba al ajedrez, recorría la Isla en camello y tomaba el sol completamente desnudo en la azotea de la pensión donde se alojaba.

La costumbre escandalizó a vecinos y compañeros. Cuando el responsable del alojamiento le trasladó las quejas, Unamuno respondió con una frase que ha quedado unida a su paso por Fuerteventura: «Yo no los miro a ellos. Que no me miren ellos a mí».

La anécdota ha sido recuperada por el periodista José Alejandro Adamuz en un reportaje de Viajes National Geographic, que reconstruye la transformación personal vivida por el escritor durante su destierro majorero.

Un castigo para alejarlo de la vida pública

Unamuno salió de Salamanca el 22 de febrero de 1924, después de que la dictadura de Miguel Primo de Rivera decretara su confinamiento en Fuerteventura.

La medida llegó tras sus críticas al rey y al régimen militar, expresadas tanto en publicaciones como en su correspondencia privada. El castigo no se limitó al destierro: también fue suspendido de su cátedra de griego, destituido como rector y privado de su sueldo.

En aquella época, Fuerteventura estaba considerada uno de los territorios más pobres, remotos e incomunicados de España. Esa distancia formaba parte de la condena.

El escritor llegó el 12 de marzo de 1924 a bordo del vapor Viera y Clavijo, acompañado por el periodista y político Rodrigo Soriano, que había recibido la misma orden de confinamiento.

Según relata Viajes National Geographic, Unamuno llevaba poco equipaje: dos trajes, escasa ropa de repuesto y tres libros, el Nuevo Testamento en griego, la Divina Comedia y los Cantos de Leopardi.

De «esqueleto de isla» a refugio personal

Su primera impresión de Fuerteventura estuvo marcada por la desolación. La aridez, las calles de tierra y la pobreza de Puerto de Cabras le hicieron hablar de un «esqueleto de isla» y de unas «Hurdes marítimas».

Las colinas desnudas le recordaban las jorobas de los camellos y estos animales le transmitían una tristeza casi bíblica.

Sin embargo, esa mirada fue cambiando. Poco a poco, Unamuno encontró en la austeridad del paisaje una belleza intensa y una conexión que acabaría dejando una profunda huella en su obra.

Se alojó en el Hotel Fuerteventura, un establecimiento modesto situado entre la iglesia de Nuestra Señora del Rosario y la antigua cárcel, donde hoy se encuentra la sede del Cabildo de Fuerteventura.

El alojamiento estaba regentado por Paco Medina, a quien el escritor terminaría llamando «su posadero».

La rutina de Unamuno en Puerto de Cabras

El escritor organizó sus días con una disciplina que él mismo describió casi como una receta: baños de sol por la mañana, almuerzo, siesta, partida de ajedrez, lectura, tertulia, cena y paseo nocturno.

También entabló amistad con vecinos de la capital y participó en reuniones en casa del comerciante Ramón Castañeyra, que le prestaba libros.

Sus excursiones lo llevaron por lugares como Tindaya, Betancuria y Pájara. En ocasiones viajaba sobre un camello, al que bautizó con humor como su «Clavileño marino», en alusión al caballo de madera de Don Quijote.

También salía al mar con pescadores locales y jugaba al ajedrez con J. E. Crawford Flitch, su traductor inglés y una de las personas más cercanas durante el destierro.

Los baños de sol que escandalizaron a los vecinos

La transformación de Unamuno también se manifestó en su apariencia. Empezó a utilizar alpargatas y, en algunas ocasiones, prescindía del sombrero.

Pero la costumbre que más comentarios provocó fue la de tomar el sol completamente desnudo en la azotea de la pensión.

El escritor defendía los baños de sol como una práctica relacionada con el higienismo y con una concepción personal de la libertad y la verdad.

A Rodrigo Soriano le resultaba incómodo y algunos vecinos de Puerto de Cabras mostraron su malestar. Las quejas terminaron llegando a Paco Medina, que tuvo que trasladárselas al escritor.

La contestación de Unamuno, recogida por Viajes National Geographic, fue rotunda: «Yo no los miro a ellos. Que no me miren ellos a mí».

El antiguo rector, académico y figura central del debate intelectual español se había convertido también en un hombre que tomaba el sol desnudo sobre el tejado de una modesta pensión majorera.

La azotea sigue formando parte de su memoria

El edificio en el que vivió durante aquellos meses continúa en pie. Actualmente alberga la Casa-Museo Miguel de Unamuno, en la calle Virgen del Rosario de Puerto del Rosario.

El espacio conserva elementos relacionados con su estancia, como el escritorio, la cama de madera, el lavamanos, el orinal y algunas de las pajaritas de papel que solía plegar y regalar a los niños.

También permanece la azotea vinculada a la anécdota de sus baños de sol.

La vivienda permite reconstruir una etapa breve, pero esencial, en la vida del escritor. Unamuno llegó a Fuerteventura como un castigado y terminó sintiéndose profundamente ligado a la Isla.

Prefirió escapar antes que aceptar la amnistía

El 9 de julio de 1924, cuando su amnistía ya había sido firmada, Unamuno decidió no esperar a ser liberado oficialmente.

Prefirió abandonar Fuerteventura de noche y continuar su exilio voluntario en París y, posteriormente, en Hendaya.

La salida estuvo acompañada por la tristeza. El escritor describió su estancia majorera como «los días más entrañados y más fecundos de mi vida de luchador por la verdad».

Aunque prometió regresar y escribir un libro titulado Don Quijote en Fuerteventura, nunca volvió. Sí mantuvo el contacto con varios de los amigos que había hecho durante el destierro.

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La Isla elegida para castigarlo terminó convertida en una de las coordenadas fundamentales de su vida y su obra.