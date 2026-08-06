Una encuesta revela la enorme presión que sufre la isla de Lobos

Ordenación de la afluencia de visitantes en los puntos más sensibles del territorio majorero, entre ellos el Islote de Lobos, la necesidad de intensificar la vigilancia, el cumplimiento de las normas, la conservación, el mantenimiento, la información y la accesibilidad.

Estos son algunos de los datos recogidos en la encuesta ciudadana impulsada por la Consejería insular de Ordenación del Territorio dentro del proceso participativo para la elaboración de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de los Parques Naturales de Jandía, Corralejo e Islote de Lobos y el Parque Rural de Betancuria.

La encuesta, abierta entre junio y el 15 de julio, recibió 154 participaciones, de las que el 91,6% corresponde a personas residentes en Fuerteventura. Los resultados aportan información sobre el uso y la percepción de estos espacios y muestran una tendencia favorable a avanzar en su protección y en una ordenación adaptada a la realidad de cada uno de ellos.

Uno de los resultados más significativos tiene que ver con la afluencia. El 72,1% considera que durante los fines de semana y los meses de verano coinciden demasiadas personas en los espacios naturales protegidos. Durante el resto del año, el 44,7% mantiene esa percepción y otro 23,7% considera que son muchas, aunque no excesivas.

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