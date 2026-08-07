El barco marroquí que trajo 20 inmigrantes partió al Aaiún

El pesquero de bandera marroquí Aali,de unos 25 metros de eslora, que fue interceptado el pasado 24 de julio a las 6:42 horas, por el radar de vigilancia costera (SIVE) a 24 kilómetros de Caleta de Fuste, con una veintena de inmigrantes a bordo, de las que 19 eran adultos y una un menor no acompañado, tras haber sido robado en el puerto de El Aaiún, partió ayer hacia Marruecos tras haber permanecido durante una quincena de días en el muelle de Gran Tarajal.

Durante su estancia en la isla, este barco estuvo rodeado de cierta polémica no sólo por el rechazo del Ayuntamiento de Tuineje, partidos políticos e incluso los vecinos del pueblo sureño, sino dado que su pésimo estado de conservación y mantenimiento provocó que la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias, y en aplicación del Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA), declaró la situación de prealerta por episodio de contaminación al habrese detectado euna fuga de agua contaminada de aceite y combustible. Además,se activó el Plan Interior Marítimo (PIM) en Fase de Emergencia y Capitanía Marítima informaba de la activación del Plan Marítimo Nacional en Fase de Alerta.

Este nivel de activación facilita la movilización de los recursos necesarios para realizar un seguimiento continuo del incidente y responder con rapidez si la situación evolucionara hacia un episodio de contaminación marina.

Aunque finalmente las autoridades precisaron que no se ha detectado contaminación en el mar, dos inspectores de Capitanía Marítima autorizaron el salida de la embarcación del muelle majorero, con su propietario a bordo y algunos miembros de la tripulación.

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Detenido

La Policía Nacional detuvo en la capital a un varón como presunto autor de un delito de favorecer la inmigración ilegal con grave riesgo para la vida de las personas, tras ser identificado como el patrón del pesquero Aalí que llegó a la isla con 20 inmigrantes a bordo y sobre el que constaba una denuncia de robo en El Aaiún.