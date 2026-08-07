Pájara despide sus fiestas con salsa, procesión y dos grandes verbenas
Las celebraciones de Nuestra Señora de Regla vivirán sus jornadas principales los días 14 y 15 de agosto, con música latina, actos religiosos y fiesta hasta la madrugada
Pájara afronta los dos días más intensos de sus Fiestas de Nuestra Señora de Regla 2026. El viernes 14 y el sábado 15 de agosto, el municipio majorero combinará un gran homenaje a la salsa, dos verbenas, una diana floreada y los actos religiosos dedicados a la patrona.
El programa comenzará el viernes por la noche con artistas procedentes de Cuba, Venezuela y República Dominicana. La celebración continuará hasta las cinco de la madrugada y enlazará con la jornada grande del sábado, marcada por la función religiosa y la procesión de la Virgen.
El viernes 14, una noche dedicada a los grandes ritmos de la salsa
La actividad comenzará el viernes 14 de agosto a las 22.00 horas con un gran homenaje a los denominados Dioses de la Salsa.
Sobre el escenario actuarán Virginia Guantanamera, de Cuba; Yamil Quijada y Néstor González, de Venezuela; y Stanley Adamo, de República Dominicana.
La propuesta reunirá distintas voces y estilos de la música latina en una de las noches más destacadas de las fiestas de Pájara.
Al terminar el espectáculo, la celebración continuará con una verbena a cargo de la orquesta Rikabanda y los grupos Nuevo Klan y Kandela.
Una diana floreada recorrerá Pájara al amanecer
La fiesta no terminará con la verbena. A las 05.00 horas del sábado, la Batucada Bloco da Ilha recorrerá las calles del pueblo con una diana floreada.
Este pasacalles servirá de enlace entre la noche de salsa y la jornada principal de las fiestas, dedicada a Nuestra Señora de Regla.
La música de la batucada anunciará así la llegada del 15 de agosto tras una madrugada de actuaciones y baile.
El sábado 15, día grande de Nuestra Señora de Regla
Los actos religiosos comenzarán el sábado a las 12.00 horas con la función solemne en honor a Nuestra Señora de Regla.
Ya por la tarde, a las 20.00 horas, tendrá lugar la procesión religiosa por las calles de Pájara, en la que los asistentes acompañarán a la Virgen durante su día principal.
La jornada representa el momento central de unas fiestas que se desarrollan desde el 6 de agosto y que concluyen precisamente el sábado 15.
Una última verbena para cerrar las fiestas de Pájara
Después de la procesión, la música volverá a tomar las calles. A las 20.30 horas comenzará la verbena de cierre con Grupo Bomba, Calle Obispo y Nuevo Klan.
La actuación pondrá el broche final a diez días de celebraciones en Pájara, con una última noche pensada para reunir a vecinos y visitantes.
El municipio cerrará así sus fiestas patronales después de un fin de semana en el que convivirán la música latina, la tradición religiosa y el ambiente popular.
Programa del 14 y 15 de agosto en Pájara
Viernes 14 de agosto
22.00 horas: homenaje a los Dioses de la Salsa con Virginia Guantanamera, Yamil Quijada, Stanley Adamo y Néstor González.
A continuación: verbena con Rikabanda, Nuevo Klan y Kandela.
Sábado 15 de agosto
05.00 horas: diana floreada con la Batucada Bloco da Ilha.
12.00 horas: función religiosa en honor a Nuestra Señora de Regla.
20.00 horas: procesión religiosa por las calles del pueblo.
20.30 horas: verbena con Grupo Bomba, Calle Obispo y Nuevo Klan.
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