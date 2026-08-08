De Corralejo a Lobos: el reto de Miguel Bernardeau en Fuerteventura

Lo que empezó como una actividad durante unos días de descanso en Fuerteventura terminó convirtiéndose en una nueva pasión para Miguel Bernardeau.

El actor, conocido por su papel de Guzmán en la serie Élite, se inició durante su estancia en la Isla en el wingfoil, una disciplina que combina tabla, foil y una vela de mano, y que encuentra en el viento majorero un escenario especialmente favorable.

Después de apenas una semana de entrenamiento, Bernardeau decidió ir un paso más allá y se planteó un reto mucho más exigente: realizar una travesía desde Corralejo hasta la isla de Lobos.

Miguel Bernardeau, en plena acción sobre la tabla durante una sesión de wingfoil en Fuerteventura. / La Provincia

De probar el wingfoil a lanzarse a cruzar hasta Lobos

Durante sus días en Fuerteventura, el intérprete fue compartiendo en redes sociales diferentes momentos de su evolución sobre la tabla.

Las imágenes muestran cómo fue ganando confianza hasta convertir lo que empezó como una experiencia puntual en una afición que parece haberlo conquistado.

El salto fue rápido. Tras varios días de práctica, Bernardeau se animó a abandonar la zona de iniciación y afrontar una travesía en mar abierto entre Corralejo y Lobos, uno de los paisajes más reconocibles del norte de la Isla.

Fuerteventura, escenario perfecto para los deportes de viento

El actor se alojó en ZEL Fuerteventura, el hotel impulsado por Meliá Hotels International y Rafa Nadal.

La estancia le permitió acercarse a uno de los deportes que más encajan con la identidad de Fuerteventura, donde el viento y la costa han convertido a la Isla en un referente para disciplinas como el surf, el kitesurf y el propio wingfoil.

Noticias relacionadas

La experiencia de Bernardeau vuelve a proyectar esa imagen de Fuerteventura como un destino especialmente ligado al mar y a los deportes náuticos.