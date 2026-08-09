Antigua apuesta por mejorar las carpas del Mercadillo
Una veintena de artesanos exponen sus creaciones en la plaza de Caleta de Fuste
La plaza de Caleta de Fuste acoge cada viernes en horario de tarde un Mercadillo donde una veintena de artesanos profesionales exponen sus creaciones tanto a los residentes como a los turistas. La iniciativa del Ayuntamiento de Antigua se complementa cada semana con una oferta de ocio, con actuaciones músicales en directo, y elementos infantiles destinados a los más pequeños.
Tanto el alcalde Juan Cabrera, como el concejal de Comercio, Giuseppe Signorino, consideran necesario la apuesta por este punto de venta y ocio porque supone dinamizar la citada localidad turística, al tiempo que anunciaron mejorar las infraestructuras para facilitar el espacio de venta a los artesanos. Además, ambos agradecen el trabajo de los artistas que exponen sus obras y creaciones, y dan a conocer su arte en distintas mocalidades.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Aemet avisa de un cambio de tiempo en Canarias mañana domingo: bajan las temperaturas y se retira la calima
- 2 horas y 20 minutos y casi 100 paradas: la ruta de GLOBAL que tarda más que volar a Sevilla
- La UD Las Palmas apuntala su defensa con el fichaje de Giovanni Bonfanti, el central zurdo que reclamaba Rubén de la Barrera
- Confirmado por el Estatuto de los Trabajadores: las personas que enfermen durante las vacaciones de verano podrán recuperar los días
- Un hombre queda tendido en plena calle tras una pelea en Telde
- La UD Las Palmas encuentra el camino y Valentín Pezzolesi vale un Carranza
- Vecinos del Risco de San Nicolás reclaman recursos de atención a la drogodependencia tras la muerte de un hombre en un fumadero: 'El barrio lleva años sufriendo las consecuencias de la venta de droga
- Muere un motorista de 49 años tras un accidente en Lanzarote