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Antigua apuesta por mejorar las carpas del Mercadillo

Una veintena de artesanos exponen sus creaciones en la plaza de Caleta de Fuste

Antigua apuesta por mejorar las carpas del Mercadillo

Antigua apuesta por mejorar las carpas del Mercadillo / La Provincia

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M. R. P.

La plaza de Caleta de Fuste acoge cada viernes en horario de tarde un Mercadillo donde una veintena de artesanos profesionales exponen sus creaciones tanto a los residentes como a los turistas. La iniciativa del Ayuntamiento de Antigua se complementa cada semana con una oferta de ocio, con actuaciones músicales en directo, y elementos infantiles destinados a los más pequeños.

Tanto el alcalde Juan Cabrera, como el concejal de Comercio, Giuseppe Signorino, consideran necesario la apuesta por este punto de venta y ocio porque supone dinamizar la citada localidad turística, al tiempo que anunciaron mejorar las infraestructuras para facilitar el espacio de venta a los artesanos. Además, ambos agradecen el trabajo de los artistas que exponen sus obras y creaciones, y dan a conocer su arte en distintas mocalidades.

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