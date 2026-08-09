El Cotillo se vuelca con sus fiestas: agua, verbenas y tradición junto al mar

El Cotillo ya cuenta los días para volver a vivir uno de los momentos más esperados del verano en Fuerteventura. El pueblo costero celebrará del 11 al 23 de agosto las fiestas en honor a Nuestra Señora del Buen Viaje, con casi dos semanas de actividades que llevarán la música, el deporte, la tradición y el ambiente festivo a sus calles.

El programa reserva algunos de sus momentos más potentes para la Fiesta del Agua, la tradicional procesión religioso-marítima, un tributo a Juan Luis Guerra y varias verbenas que prometen alargar las noches en uno de los rincones más conocidos del norte majorero.

La fiesta empieza tomando las calles de El Cotillo

Los festejos arrancarán el 11 de agosto con el tradicional engalanamiento de la plaza de la iglesia y las calles del pueblo.

Un día después llegará uno de los actos más desenfadados del programa, con los encuentros de fútbol entre solteras, casadas y arrimadas, además de una sesión de cine abierta al público.

El deporte ganará protagonismo a partir del 13 de agosto, con el torneo de fútbol playa Virgen del Buen Viaje, competiciones de bola canaria, ping pong, dominó, envite y diferentes torneos infantiles.

La Fiesta del Agua, uno de los días más esperados

El 15 de agosto estará dedicado a la juventud, con una jornada que mezclará actividades acuáticas, música, zona gamer, cócteles sin alcohol, cañón de espuma y actuaciones musicales.

La noche terminará con una gran verbena.

Pero uno de los momentos que tradicionalmente concentra mayor ambiente llegará el 19 de agosto, con la Gran Sangría Bailable, conocida popularmente como la Fiesta del Agua.

La jornada estará acompañada por grupos musicales y una carrera para adultos con hinchables y frutas tropicales, en uno de los actos más desenfadados del calendario festivo.

La Virgen vuelve a encontrarse con el mar

El 16 de agosto será el día central de las celebraciones.

La jornada estará marcada por la tradicional función religioso-marítima en honor a Nuestra Señora del Buen Viaje, seguida de la procesión acompañada por vecinos y marineros.

Se trata de uno de los actos con mayor carga emocional de las fiestas, profundamente ligado a la historia marinera de El Cotillo y a la relación del pueblo con el mar.

La programación continuará el día 17 con una fiesta infantil, cañón de espuma y gala para los más pequeños, mientras que el 18 llegará el turno de la pesca tradicional, los torneos de mesa y nuevas actividades deportivas.

Jareas, papas arrugadas y música popular

La gastronomía tendrá también su propio día.

El 20 de agosto se celebrará el tradicional asadero de jareas, papas arrugadas y gofio, acompañado por actuaciones folclóricas y música popular.

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El programa vuelve así a mirar hacia las costumbres más arraigadas de Fuerteventura, combinando los grandes actos festivos con sabores y tradiciones que forman parte de la identidad local.