El legado histórico de Pájara a través de especialistas

El Cabildo de Fuerteventura, a través del Servicio de Patrimonio Cultural, celebra una nueva edición del ciclo ‘Encuentros con el Patrimonio’, una iniciativa que continúa acercando a la ciudadanía la riqueza histórica y cultural de la isla mediante espacios de divulgación y diálogo abiertos al público.

La próxima sesión, titulada ‘Pájara: un viaje por las huellas de su historia’, tendrá lugar este miércoles 12 de agosto, a las 19.00 horas, en el Museo Pepe Dámaso, en el casco urbano de Pájara, con la colaboración del Ayuntamiento sureño..

La iniciativa propone un recorrido por el patrimonio arqueológico y etnográfico del municipio, profundizando en el modo de vida de las comunidades que habitaron este territorio desde época aborigen hasta tiempos más recientes.

La sesión pondrá además en valor un legado que continúa presente en el paisaje y en las tradiciones, fomentando la reflexión sobre la importancia de conservar y difundir este patrimonio como parte esencial de la identidad majorera.

La jornada contará con la participación de María Antonia Perera Betancor, doctora en Prehistoria y exdirectora general de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, y de Antonio Cabrera Robayna, investigador especializado en patrimonio etnográfico y arqueológico de Fuerteventura.

A lo largo del encuentro se abordará la evolución histórica del municipio desde sus primeros asentamientos hasta la actualidad, prestando especial atención al patrimonio arqueológico de La Pared y la península de Jandía, los espacios funerarios, los lugares de carácter cultual, el patrimonio rupestre y las formas tradicionales de aprovechamiento del territorio.

Asimismo, se profundizará en el patrimonio etnográfico del municipio, con cuestiones como los bienes comunales, la gestión del agua, el aprovechamiento de La Costa o el papel de la cabra como elemento fundamental de la cultura y la economía tradicional majorera.

‘Encuentros con el Patrimonio’ forma parte de la programación impulsada por el Servicio de Patrimonio Cultural del Cabildo de Fuerteventura para promover el conocimiento, la conservación y la puesta en valor del patrimonio material e inmaterial de la isla, creando espacios de participación donde especialistas y ciudadanía comparten conocimiento sobre la historia y la identidad de Fuerteventura.

El consejero insular de Patrimonio Cultural, Rayco León, destacó que «con ‘Encuentros con el Patrimonio’ seguimos creando espacios donde compartir conocimiento y acercar la historia de Fuerteventura a la ciudadanía de una forma cercana y participativa». Asimismo, señaló que «cada encuentro nos permite redescubrir nuestro patrimonio desde nuevas perspectivas y seguir fortaleciendo el vínculo entre la población y la historia de la isla».

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El proyecto cultural pretende poner en valor el patrimonio material e inmaterial de la isla a través de encuentros temáticos y espacios de diálogo abierto. Desde la pesca tradicional, la herencia de los pastores, la Casa de los Coroneles, los muros de piedra o mujeres de la zafra del tomate, son algunos de los temas desarrolados.