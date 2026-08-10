Atención en Fuerteventura: desvío en la FV-3 durante tres días por las obras de la nueva autovía

Los conductores que circulen esta semana por la FV-3, en Fuerteventura, deberán tener en cuenta un cambio temporal en el tráfico. La Consejería de Obras Públicas habilitará entre los días 11 y 13 de agosto un desvío provisional con motivo de las obras del nuevo enlace de Antigua.

La modificación se aplicará en horario diurno, aproximadamente entre las 08.00 y las 17.30 horas, y obligará a trasladar la circulación por la nueva vía de servicio situada en el lado mar.

El tráfico pasará por la nueva vía de servicio

El desvío permitirá continuar con los trabajos de construcción de la nueva autovía y avanzar en su conexión con el enlace de Antigua.

Durante estas jornadas, los vehículos que circulen por la FV-3 serán desviados por la vía de servicio que conecta el enlace de Antigua con la nueva glorieta de acceso al Hospital.

La actuación forma parte del proyecto de la variante de las FV-1, FV-3 y FV-2, una infraestructura que también permitirá mejorar en el futuro la conexión con la FV-20 y con Puerto del Rosario.

Qué trabajos se harán estos días

Las obras previstas incluyen la construcción parcial de la glorieta Este del nuevo enlace de Antigua y su conexión con la nueva glorieta de acceso al Hospital.

También se avanzará en el enlace con la FV-20 en dirección a Puerto del Rosario.

El dispositivo contará con señalización vertical y horizontal, además de balizamiento y medidas de protección para mantener la seguridad durante los trabajos.

Recomiendan planificar los desplazamientos

La Consejería pide a los conductores que programen sus trayectos con antelación y tengan en cuenta las posibles afecciones durante estas tres jornadas.

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También recomienda extremar la atención a la señalización provisional que se instalará en la zona mientras duren las obras.