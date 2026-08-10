La Oliva quiere asumir la gestión del muelle del Cotillo

El Ayuntamiento de La Oliva anuncia que ha iniciado el trámite para asumir la gestión del Refugio Pesquero de El Cotillo, tras la denuncia de los pescadores profesionales del abandono de la zona portuaria por parte del Gobierno de Canarias.

Esta actuación, aountan fuentes municipales, responde a una demanda histórica de los marineros de la zona, que solicitan una dirección clara para el Refugio Pesquero. «En este sentido, el Consistorio realiza el primer paso para asumir la gestión del mantenimiento, la limpieza, los atraques y la seguridad del muelle con el objetivo de seguir impulsando el sector primario en el municipio».

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Como primera medida, y mientras se finaliza la cesión de las competencias al Ayuntamiento de La Oliva, el Consistorio implementa la seguridad 24 horas para toda la zona portuaria, así como la gestión de los atraques de los pantalanes, «una demanda histórica de los pescadores profesionales del refugio pesquero, seguido también de su mantenimiento, la limpieza del puerto y todo lo que conlleva mejorar estas infraestructuras en el norte del municipio», apuntó el concejal del sector primario, Rubén González.