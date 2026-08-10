Tuineje llora la muerte de dos de sus vecinos,Felipe y Nena Marrero

Tuineje llora la muerte de dos de sus vecinos populares: Felipe Marrero Francés, hijo predilecto del municipio y artesano tejedor y divulgador de la vestimenta y la cultura popular majorera; y Nena Marrero Cabrera, trabajadora del Consistorio sureño.

Felipe Marrero (Tuineje,1936-2026) fue un vecino ilustre del municipio sureño y se convirtió con el paso de los años en el embajador de las tradiciones majorera. Hijo Predilecto de Tuineje en 2013, pregonero de las fiestas Juradas de San Miguel un año antes, premio insular de Artesanía y numerosas iniciativa vinculadas a la artesanía y a la cultura popular que le hicieron ganarse el cariño y la admiración no sólo de la isla sino de Canarias.

Tejedor desde 1976, profesor de baile, impulsor de bailes tradicionales, de la Banda de San Miguel y de numerosas iniciativa, como la recuperación de la romería y ofrenda en honor a San Miguel, la recreación del desembarco de los corsarios ingleses en la playa de Gran Tarajal, así como de la confección de un estandarte para la Virgen de La Peña.

Nena Marrero Cabrera / La Provincia

Sus manos artesanas supieron aprender de las ancianas tejedoras majoreras para convertirse en un extraordinario maestro en la tejeduría de fajines, mantas, mochilas, faldas, chalecos, polainas…....

Uno de los momentos estelares de Felipe Marrero fue su asesoramiento a la superproducción Exodus, que se rodó en Fuerteventura bajo la dirección de Ridley Scott en 2014.

Tanto el Cabildo de Fuerteventura como el Ayuntamiento de Tuineje y varios colectivos vinculados a la cultura popular, expresaron ayer sus condolencias por el fallecimiento del artesano tejedor, investigador y gran conocedor de las costumbres y tradiciones majoreras.

Al dolor por la pérdida del citado artesano se unió el fallecimiento de la trabajadora del Consistorio de Tuineje, Nena Marrero Cabrera.

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« Con profundo dolor y tristeza, lamentamos el fallecimiento de nuestra compañera Nena Marrero, trabajadora de este Ayuntamiento. Nos deja una gran profesional, pero sobre todo, una excelente persona que formaba parte fundamental de nuestra gran familia municipal. Su dedicación, cercanía y bondad dejan una huella imborrable en el día a día de esta institución», señalaron fuentes municipales, que recordaron que ayer se instaló una ofrenda en su lugar de trabajo.