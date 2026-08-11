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Fuerteventura mejora las paradas de guaguas con 12 marquesinas

También ha desarrollado mejoras en las Paradas Preferentes de Corralejo o Castillo

Dos trabajadores durante la instalación de una marquesina.

Dos trabajadores durante la instalación de una marquesina. / La Provincia

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M. R. P.

La Consejería insular de Transportes ejecuta un plan para la mejora y renovación de infraestructuras de transporte público que incluye el acondicionamiento y rehabilitación de instalaciones, así como la adquisición de nuevas marquesinas.

De esta manera, se ha venido desarrollando un plan de mejora de más de 250 infraestructuras de la red de transporte de la Isla. Estas acciones se han llevado a cabo en coordinación con el servicio de Obras y Maquinaria, con intervenciones importantes en paradas preferentes como Corralejo, Castillo o Tarajalejo, incluyendo instalación de luminarias en más de una treintena de paradas, además de la reposición de elementos accesorios a las marquesinas, tales como bancos, papeleras o mamparas.

Dentro de este plan integral de mejora, el Cabildo de Fuerteventura ha sacado además a licitación, por 137.298,12 euros, la adquisición de una docena de nuevas marquesinas que serán instaladas en zonas como Morro Jable, Tarajalejo, El Cuchillete, Valles de Ortega o Puerto del Rosario, con el objetivo de ofrecer una mayor comodidad y seguridad a las personas usuarias.

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Para la presidenta del Cabildo majorero, Lola García, apuntó que «la mejora del sistema de transporte público no pasa sólo por incrementar las frecuencias y reforzar aquellas líneas que registran una mayor demanda, sino también por ofrecer unas infraestructuras acordes a este servicio tan importante para la ciudadanía».

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