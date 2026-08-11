Los vecinos demandan declarar la emergencia habitacional en La Oliva

La nueva delegada del Gobierno de Canarias en Venezuela, Dayana Morales, nació, creció y ha vivido toda su vida en la novena isla. Sin embargo, no es necesario tirar demasiado de su árbol genealógico para descubrir su estrecha relación con el Archipiélago, ya que toda su familia proviene de La Gomera. Su padre, Guillermo Morales -natural de Tamargada, Vallehermoso-, partió hace ya varias décadas de su tierra natal y, como muchos otros isleños, desembarcó en el Puerto de La Guaira, donde terminó asentándose junto a su esposa, Ana María Navarro, también nacida en Vallehermoso.

Ni la distancia ni los años consiguieron romper el vínculo familiar con la Isla colombina. Morales creció siendo muy consciente de sus orígenes, escuchando las anécdotas que su madre conservaba de Vallehermoso y empapándose de una cultura que pronto también hizo suya. De hecho, ella misma se define como «guaireña de nacimiento y canaria de corazón». Así, -añade- siempre ha tenido ese interés por aprender de sus raíces, por conocer de dónde viene y quienes eran sus bisabuelos. «Es algo que mis padres me han inculcado», explica.

Este gusanillo la ha llevado a visitar en varias ocasiones la tierra donde creció buena parte de su familia. En febrero de 2020, apenas un mes antes de que estallara la pandemia, se encontraba en Canarias, por lo que tuvo que vivir allí todo el confinamiento. No regresó a Venezuela hasta finales de ese año, en uno de los últimos vuelos humanitarios que salieron desde Tenerife. «Desde muy joven también he participado en actividades culturales y durante más de quince años me he integrado en las danzas tradicionales de mi querida isla; mi casa siempre olía a Canarias, teníamos el tambor gomero y el timple porque a mis padres les gustaba mucho el folclore y cantar en parrandas», apunta.

Desde 2023 trabajaba como secretaria de dirección de la Delegación canaria en su país. Durante todo ese tiempo fue la mano derecha de la anterior delegada, Isabel Jara, fallecida a consecuencia de los terremotos que azotaron su país el pasado 24 de junio. Un mes y medio después, ha recogido el testigo de su compañera con un propósito claro: «Mi intención es seguir estando presentes allí donde haya un canario, quiero dar continuidad al trabajo que ella comenzó».

La licenciada en Contabilidad, con especializaciones y diplomados en Gerencia Financiera, tomó posesión el pasado viernes. Durante estos primeros días en el cargo, se ha dedicado a visitar las zonas más afectadas tras el doble terremoto. No lo ha hecho sola, pues el viceconsejero de Acción Exterior del Gobierno regional, José Luis Perestelo, se ha desplazado al país caribeño para comprobar la evolución de las medidas puestas en marcha desde el inicio de la emergencia, reforzar la coordinación con las entidades canarias y las autoridades españolas presentes en el país y valorar las nuevas necesidades de los isleños y de sus descendientes residentes en Venezuela.

Morales, como muchos de los paisanos a los que ahora se dedica a ayudar, también ha sufrido los efectos del sismo en primera persona, pues su residencia en Caracas todavía sigue afectada. «Creo que aún no hemos asimilado lo que pasó, a mí me agarró en la calle y solo recuerdo escuchar a todo el mundo gritando; no conozco a nadie aquí que, de una u otra manera, no haya sufrido las consecuencias de este terremoto», resalta.

Ese fatídico día, el 24 de junio de 2026, ella había quedado con Jara, pero «por cosas del destino», nunca llegaron a encontrarse. Aunque de manera intermitente, habían trabajado juntas por más de dos décadas, siempre vinculadas a lo social. «Siento una pena enorme, es todo muy fuerte, ella fue mi gran maestra», subraya. Ahora, trabajan a destajo para retomar las iniciativas que su compañera no pudo acabar. «Desde que ocurrió todo, la Delegación no ha cerrado ni un solo día; durante todo el tiempo que estuvo en el cargo, este departamento salió de las oficinas para tener mucha presencia en las calles y yo quiero continuar con eso», sentencia.

Según sostiene, en estos momentos están en una fase de apoyo directo al ciudadano, «tanto al canario como al que lo necesite porque somos un pueblo hermano y tenemos que estar unidos». En concreto, se encuentran haciendo entregas de alimentos y de medicamentos. Durante estos días, también han hecho varias jornadas médicas de apoyo en la Unión Canaria de Macuto, en Carayacas, Las Tunitas, Catia La Mar. En este mes, además, anuncia que se entregarán las tarjetas a los beneficiarios de las convocatorias de este año. «Estamos finiquitando fechas. Pronto presentaremos el itinerario para la distribución de las tarjetas de alimentos y de medicamentos».

En paralelo, el viceconsejero de Acción Exterior permanecerá en el país hasta el próximo 15 de agosto. La de Perestelo es la primera visita institucional del Gobierno de Canarias a Venezuela desde los terremotos. La intención, según destaca, es llevar un seguimiento que les permita ver cómo funcionan las medidas sobre el terreno, para seguir adaptando la respuesta a «las necesidades reales de la gente».

Perestelo y Morales también han mantenido reuniones de trabajo con el cónsul general de España en Caracas, Ramón Molina, y con el consejero de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social de la Embajada de España en Venezuela, Julio Cruz, para analizar la evolución de la situación tras los seísmos y reforzar la coordinación entre ambas administraciones.

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Asimismo, el viceconsejero ha visitado el centro logístico desde el que se coordina parte de la recepción y distribución de la ayuda humanitaria destinada a las zonas afectadas, especialmente al estado de La Guaira, una de las áreas más castigadas.