El Gobierno canario refuerza la seguridad ante emergencias en Tuineje

El Gobierno de Canarias refuerza la seguridad del municipio de Tuineje con la entrega de nuevas emisoras para afianzar la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia.

El consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, hizo entrega ayer de una decena de equipos de comunicaciones Tetra al Ayuntamiento de Tuineje, a través de la Dirección General de Emergencias, con el objetivo de reforzar la capacidad de respuesta de los servicios municipales de Protección Civil y mejorar la coordinación ante cualquier situación de emergencia.

El acto, celebrado en la sede de Protección Civil de Gran Tarajal, contó también con la participación del alcalde David Herrera y la consejera insular de Seguridad y Emergencias, Lolina Negrín, entre otros.

La entrega de estos equipos se enmarca en la estrategia del Gobierno regional para consolidar la Red de Seguridad y Emergencias de Canarias (Rescan) como la red pública de comunicaciones de referencia para todos los servicios de protección civil y emergencias del Archipiélago.

Los nuevos terminales Tetra permitirán a Protección Civil de Tuineje disponer de un sistema de comunicaciones seguro, robusto y específicamente diseñado para la gestión de emergencias, garantizando las comunicaciones incluso en aquellas situaciones en las que las redes convencionales puedan verse afectadas.

Durante el acto, Manuel Miranda destacó que «la seguridad de la ciudadanía depende en gran medida de que quienes intervienen en una emergencia puedan comunicarse de forma rápida, eficaz y sin interrupciones. Con esta entrega seguimos ampliando una red que conecta a todas las administraciones y que permitirá que Canarias cuente con un sistema de coordinación cada vez más sólido y eficiente».

La cesión de estos equipos está llamada a convertirse en la principal red de coordinación de las emergencias en Canarias y garantiza, además, la comunicación directa con el Centro Cecoes 112.