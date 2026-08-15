Homenaje a un joven asesinado: Gran Tarajal recuerda a Said

La comunidad marroquí, vecinos de Gran Tarajal y de otras localidades majoreras tributaron ayer un sentido homenaje a Said Oulfoua (Guelmim 2003-Gran Tarajal 2026) , el joven africano que fue asesinado el pasado miércoles. En la misma calle de Matías López y en el lugar de su apuñalamiento se desarrolló una concentración de recuerdo al joven y de repulsa y rechazo al suceso y solidaridad con la familia, donde no faltó la emoción, lágrimas y abrazos, especialmente con los hermanos del padre de la víctima, Hassan y Mohamed.

Hasta cuatro fotografías de Said presidían el altar improvisado en un escaparate de un establecimiento comercial de Gran Tarajal, el mismo lugar donde recibió una puñalada mortal en el cuello presuntamente a manos de Maykel D. G. . Además, desde el día anterior se colocaron varios ramos de flores y algunos escritos de recuerdo del joven.

Uno de los retratos del joven Said que destacó en su memoria. / La Provincia

El imán de la mezquita de Tuineje fue el encargado de liderar la oración por la víctima durante la cual se dirigió a los presentes «a evitar caer en el discurso de odio o el racismo y a no generalizar ni atribuir responsabilidad a ningún grupo a las acciones individuales». Además, reclamó «mantener la calma, el respeto mutuo y la coexistencia pacífica entre todos, independientemente de sus orígenes, religiones o nacionalidades».

Tras el emotivo minuto de silencio, Delia Suárez, la madre de acogida de Said en la isla, leyó un conmovedor manifiesto que logró emocionar a los presentes. «Un minuto de silencio no puede contener todo el dolor que deja su muerte. Detrás de cada persona hay una historia. Una familia. Unos sueños. Unos seres queridos que esperan, que aman y que desean volver a abrazarla». Además, añadió que «Said tenía apenas 23 años. Era el único hijo de una madre que lleva cuatro años sin poder verlo. Cuatro años esperando ese abrazo. Cuatro años esperando volver a tener a su hijo cerca. Y cuando por fin Said había conseguido poner en regla su situación, cuando empezaba a tener la esperanza de reencontrarse con su familia, la vida le fue arrebatada de una manera que jamás podremos aceptar como normal».

Dos personas depositan flores en el lugar del asesinato. / La Provincia

La Asociación Arenas Marroquí en las Islas Canarias, con su presidenta Sana Chehaib, ha estado en todo momento al lado de la familia de Said.