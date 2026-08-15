El rincón de Fuerteventura que se convirtió en un planeta de ‘Star Wars’: dunas, barrancos y un paisaje desértico

No hace falta abandonar Canarias ni viajar a una galaxia muy, muy lejana para recorrer uno de los escenarios de la mítica saga creada por George Lucas. Fuerteventura alberga un paisaje que durante varias semanas se transformó en un planeta de Star Wars. Las dunas, los barrancos y las montañas áridas del sur de la isla fueron escogidos para rodar varias escenas de Han Solo: una historia de Star Wars.

La producción de Lucasfilm llegó a Fuerteventura en junio de 2017. El lugar seleccionado fue principalmente el valle de Pecenescal y el entorno de Cañada de la Barca, en la península de Jandía, cuyos paisajes se convirtieron en el planeta ficticio Savareen.

La película, estrenada en 2018, narra la juventud de Han Solo y sus primeras aventuras junto a Chewbacca, antes de convertirse en uno de los personajes más conocidos de la saga.

Fuerteventura se transformó en Savareen

El paisaje majorero aparece en el tramo final de la cinta. Hasta Savareen llegan Han Solo, Chewbacca, Qi’ra y Tobias Beckett después de completar la peligrosa travesía del corredor de Kessel.

La producción buscaba un territorio remoto, desértico y castigado por el viento. Las montañas erosionadas, las dunas y la cercanía de la costa convirtieron el sur de Fuerteventura en el escenario ideal.

Para completar la transformación se levantaron grandes decorados que habían sido fabricados previamente en los estudios Pinewood, en Reino Unido. Las estructuras se trasladaron posteriormente a la isla para construir un escenario de 360 grados integrado en el entorno natural.

Alastair Bullock, supervisor artístico de la película, destacó entonces la particular combinación de una duna inclinada que desciende hacia una costa rocosa y expuesta al viento. El resultado permitía dirigir la cámara prácticamente en cualquier dirección sin abandonar la apariencia de un planeta lejano.

¿Se puede visitar el escenario de ‘Star Wars’?

El paisaje utilizado en la película puede conocerse dentro de una ruta por el sur de Fuerteventura. Los alrededores de Pecenescal, Sotavento y Costa Calma permiten acercarse al territorio que sirvió como base para recrear Savareen.

No existe, sin embargo, un parque temático ni una ruta oficial dedicada a Star Wars. Tampoco se conservan los grandes decorados levantados durante el rodaje. El atractivo está en reconocer los perfiles de las montañas, los barrancos y las extensiones de arena que aparecen en la pantalla.

La visita puede combinarse con la playa de Sotavento, uno de los arenales más conocidos de la isla. Durante la marea baja, sus lagunas y su enorme superficie de arena crean un paisaje que refuerza la sensación de encontrarse en otro mundo.

Parte del territorio pertenece al Parque Natural de Jandía, por lo que es necesario utilizar únicamente los caminos autorizados y respetar las restricciones de acceso. La ausencia de sombra y la exposición al viento también hacen recomendable llevar agua, protección solar y calzado apropiado.

Fuerteventura, un gran plató natural

La llegada de Star Wars confirmó la capacidad de la isla para transformarse en escenarios muy diferentes. Sus playas, formaciones volcánicas, dunas y barrancos han atraído a numerosas producciones nacionales e internacionales.

Fuerteventura también acogió parte del rodaje de Wonder Woman 1984, que utilizó espacios como el Parque Natural de las Dunas de Corralejo. La isla apareció igualmente en Exodus: dioses y reyes, dirigida por Ridley Scott.

En Han Solo, Fuerteventura no representó Corellia, el planeta natal del protagonista, como se ha señalado en algunas ocasiones. Los paisajes majoreros recrearon Savareen, el enclave en el que se desarrolla una parte decisiva del desenlace.

Casi una década después del rodaje, las construcciones galácticas han desaparecido, pero el escenario natural continúa en su lugar. Un rincón de Fuerteventura que, gracias al cine, pasó a formar parte del universo de Star Wars.