Morro Velosa se asoma al balcón

El Mirador de Morro Velosa , situado a 669 metros de altitud en el Parque Rural de Betancuria, lleva más de seis años cerrado con el consiguiente deterioro. Actualmente se encuentra en proceso de rehabilitación con una inversión de más de un millón de euros. El Cabildo de Fuerteventura prevé su apertura a finales de este año y se convertirá en el futuro Centro de Interpretación de las Zonas Áridas de Fuerteventura. Entre las principales novedades del proyecto de restauración destaca balcón colgante que ofrece una panorámica única de llanuras, volcanes y el paisaje árido del centro y norte de la isla majorera.

El Mirador fue inaugurado a mediados de los años 90. Desde entonces ha albergado diferentes proyectos ambientales y culturales, aunque no han tenido continuidad y un objetivo claro. El inmueble de dos plantas ha acogido un restaurante, una cafetería, el Centro de Interpretación del Parque Rural de Betancuria, un espacio dedicado a la Reserva de la Biosfera o numerosas exposiciones.

El inmueble se ha ampliado con un balcón colgante que ofrece una panorámica única

Ahora está siendo sometido a un proyecto de reforma para asegurar su conservación a largo plazo. De esta manera, se llevará a cabo una reparación integral de cara a mejorar su estado en lo que se refiere a pavimentos, porche de entrada, cubierta, revestimientos y carpintería interior y exterior. También se mejora su distribución y accesibilidad, así como la ampliación de cafetería y ejecución de terraza.

El Cabildo de Fuerteventura saca a licitación el proyecto para la creación y puesta en funcionamiento del Centro de Interpretación de las Zonas Áridas, una actuación que permitirá dotar de contenido a este espacio y convertirlo en un nuevo recurso para conocer y valorar el paisaje, la naturaleza y el patrimonio de la Isla.

Vista del nuevo balcón colgante del mirador. / La Provincia

La actuación contempla de forma integral el diseño y desarrollo del proyecto museológico y museográfico, la producción de contenidos, la fabricación y suministro de los elementos expositivos, su instalación y puesta en funcionamiento, así como el diseño y equipamiento del área de cafetería. El presupuesto base de licitación asciende a 345.382,54 euros.

Los contenidos abordarán aspectos como la formación geológica y el paisaje árido de Fuerteventura, la biodiversidad y los procesos naturales que han configurado el territorio, utilizando diferentes recursos expositivos, audiovisuales e interactivos. El proyecto contempla además un espacio inmersivo que permitirá acercar estos contenidos de una manera sensorial y participativa.