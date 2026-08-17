Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El Guiniguada recupera el tráficoTráfico en Las Palmas de Gran CanariaCarnaval de Las Palmas de Gran CanariaPedro PabloSimpa en CanariasNuevo centro comercial en Playa del InglésEsperanza GraciaUD Las PalmasLey de Propiedad Horizontal
instagramlinkedin

El ‘Baywatch’ de Fuerteventura: los vigilantes de la playa que no pierden de vista a los bañistas

Un vídeo muestra la constante labor preventiva de los socorristas majoreros, que actúan con frecuencia para evitar emergencias en el agua

El ‘Baywatch’ de Fuerteventura: los vigilantes de la playa que no pierden de vista a los bañistas

El ‘Baywatch’ de Fuerteventura: los vigilantes de la playa que no pierden de vista a los bañistas / LP / DLP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Aarón Cabrera Artiles

Aarón Cabrera Artiles

Los auténticos vigilantes de la playa están en Fuerteventura. Un vídeo compartido en Instagram muestra a varios socorristas atentos a los movimientos de los bañistas y utilizando sus silbatos para advertir a quienes se adentran en el agua.

La influencer anita_go nos muestra las imágenes asegurando, que los profesionales deben intervenir con frecuencia: "El soccorista hoy no cobra por horas, cobra por viajes". Una expresión con la que resume una jornada marcada por los continuos avisos desde la orilla.

En las imágenes no se observa ningún rescate, pero sí la labor preventiva de los socorristas, que permanecen pendientes del estado del mar y de las personas que disfrutan de la playa. Los pitidos pueden emplearse para llamar la atención de un bañista, advertir de una zona peligrosa o pedir que alguien se acerque a la orilla.

Noticias relacionadas y más

El vídeo deja así una particular versión majorera de Baywatch, la conocida serie protagonizada por vigilantes de playa: menos carreras a cámara lenta y más atención constante para evitar que una jornada junto al mar termine en una emergencia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El chiringuito de Gran Canaria donde el triunfa el pescado fresco y la cocina canaria: un clásico frente al mar perfecto para disfrutar en verano
  2. El nuevo centro comercial Playa del Inglés tendrá 68 establecimientos
  3. Fallece un conductor de 81 años tras caer su vehículo por un barranco en Fagajesto y causar un conato de incendio
  4. Cuatro senderistas encuentran un cadáver en una cueva de Mogán
  5. El barrio de Las Palmas de Gran Canaria que honra la flora autóctona e inspira miles de poemas
  6. El viaducto del Guiniguada abre este lunes por la tarde en ambos sentidos
  7. Polémica en el día grande de Guía: la Iglesia ignora al Ayuntamiento y lanza dos minutos de voladores
  8. Un conductor ebrio destroza un panel publicitario y arranca un árbol en Las Palmas de Gran Canaria: 'Podría haber sido una tragedia

El óxido y los excrementos colonizan la pasarela Onda Atlántica a cinco años de su inauguración

El óxido y los excrementos colonizan la pasarela Onda Atlántica a cinco años de su inauguración

El caos en Ceuta 'fuerza' a cancelar un partido del Tenerife femenino en Marruecos

El caos en Ceuta 'fuerza' a cancelar un partido del Tenerife femenino en Marruecos

Echa a rodar el Heidelberg Volkswagen de Gabriel Navarro

Echa a rodar el Heidelberg Volkswagen de Gabriel Navarro

Canarias impulsa el turismo de cercanía con 'glamping', agroturismo y senderismo

Canarias impulsa el turismo de cercanía con 'glamping', agroturismo y senderismo

La residencia sociosanitaria de Gran Tarajal, lista en los primeros meses de 2027 con 90 nuevas plazas

La residencia sociosanitaria de Gran Tarajal, lista en los primeros meses de 2027 con 90 nuevas plazas

Néstor ‘Che’ García encuentra acomodo en El Calor de Cancún tras su salida del CB Gran Canaria

Néstor ‘Che’ García encuentra acomodo en El Calor de Cancún tras su salida del CB Gran Canaria

Canarias destina 260.000 euros en la atención residencial a víctimas de explotación sexual

Estudio ambiental: el proyecto de acuicultura en la costa de La Aldea descarta la presencia de pecios y restos históricos

Estudio ambiental: el proyecto de acuicultura en la costa de La Aldea descarta la presencia de pecios y restos históricos
Tracking Pixel Contents