El ‘Baywatch’ de Fuerteventura: los vigilantes de la playa que no pierden de vista a los bañistas

Los auténticos vigilantes de la playa están en Fuerteventura. Un vídeo compartido en Instagram muestra a varios socorristas atentos a los movimientos de los bañistas y utilizando sus silbatos para advertir a quienes se adentran en el agua.

La influencer anita_go nos muestra las imágenes asegurando, que los profesionales deben intervenir con frecuencia: "El soccorista hoy no cobra por horas, cobra por viajes". Una expresión con la que resume una jornada marcada por los continuos avisos desde la orilla.

En las imágenes no se observa ningún rescate, pero sí la labor preventiva de los socorristas, que permanecen pendientes del estado del mar y de las personas que disfrutan de la playa. Los pitidos pueden emplearse para llamar la atención de un bañista, advertir de una zona peligrosa o pedir que alguien se acerque a la orilla.

El vídeo deja así una particular versión majorera de Baywatch, la conocida serie protagonizada por vigilantes de playa: menos carreras a cámara lenta y más atención constante para evitar que una jornada junto al mar termine en una emergencia.