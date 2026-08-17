El ‘Baywatch’ de Fuerteventura: los vigilantes de la playa que no pierden de vista a los bañistas
Un vídeo muestra la constante labor preventiva de los socorristas majoreros, que actúan con frecuencia para evitar emergencias en el agua
Los auténticos vigilantes de la playa están en Fuerteventura. Un vídeo compartido en Instagram muestra a varios socorristas atentos a los movimientos de los bañistas y utilizando sus silbatos para advertir a quienes se adentran en el agua.
La influencer anita_go nos muestra las imágenes asegurando, que los profesionales deben intervenir con frecuencia: "El soccorista hoy no cobra por horas, cobra por viajes". Una expresión con la que resume una jornada marcada por los continuos avisos desde la orilla.
En las imágenes no se observa ningún rescate, pero sí la labor preventiva de los socorristas, que permanecen pendientes del estado del mar y de las personas que disfrutan de la playa. Los pitidos pueden emplearse para llamar la atención de un bañista, advertir de una zona peligrosa o pedir que alguien se acerque a la orilla.
El vídeo deja así una particular versión majorera de Baywatch, la conocida serie protagonizada por vigilantes de playa: menos carreras a cámara lenta y más atención constante para evitar que una jornada junto al mar termine en una emergencia.
- El chiringuito de Gran Canaria donde el triunfa el pescado fresco y la cocina canaria: un clásico frente al mar perfecto para disfrutar en verano
- El nuevo centro comercial Playa del Inglés tendrá 68 establecimientos
- Fallece un conductor de 81 años tras caer su vehículo por un barranco en Fagajesto y causar un conato de incendio
- Cuatro senderistas encuentran un cadáver en una cueva de Mogán
- El barrio de Las Palmas de Gran Canaria que honra la flora autóctona e inspira miles de poemas
- El viaducto del Guiniguada abre este lunes por la tarde en ambos sentidos
- Polémica en el día grande de Guía: la Iglesia ignora al Ayuntamiento y lanza dos minutos de voladores
- Un conductor ebrio destroza un panel publicitario y arranca un árbol en Las Palmas de Gran Canaria: 'Podría haber sido una tragedia