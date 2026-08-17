Una casa de más de 150 años, en riesgo de derribo en Pájara

José Luis Langa González, abogado y presidente de la plataforma que defiende a los afectados por la Ley de Costas en Canarias, presentó el 14 de agosto un escrito ante la Demarcación de Costas de Canarias en el que reiteraba la petición realizada en un anterior escrito de la suspensión cautelar y la concesión de moratoria administrativa de la ejecución de derribo de una vivienda en Cueva de la Negra, en Pájara.

Asimismo, el letrado reclamaba esta suspensión cautelar «hasta que el Congreso de los Diputados culmine la tramitación de la reforma legislativa mencionada en dicho escrito, evitando de esta forma actos administrativos irreversibles y contrarios a la voluntad parlamentaria».

Langa González exponía en un primer escrito enviado el 15 de julio al jefe de la Demarcación de Costas del Gobierno de España,. Alberto Martín Coronel (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico Dirección General de la Costa y el Mar) en el que solicitaba la suspensión cautelar y concesión de moratoria administrativa urgente de la ejecución de derribo en n la zona de Cueva Negra de la vivienda ocupada por su clienta, Pascuala Roger Pérez, hasta que exista pronunciamiento sobre la suspensión cautelar de ejecución de derribo y la concesión de la moratoria administrativa,

Sin embargo, expresa su sorpresa en su nuevo escrito ante el jefe de Costas de Canarias al constatar que «no obstante, el pasado día 13 de agosto de 2026, se ha recibido en este despacho notificación electrónica donde se señala que el próximo día 26 de agosto de 2026 se procederá a la demolición de ejecución subsidiaria y a su costa, de la vivienda ocupada por doña Pascuala Roger Pérez, en la denominada Casa Las Señoras, Punta de Jandía, Cueva la Negra en el término municipal de Pájara, en Fuerteventura, sorprende que dicha notificación de derribo se realice sin haberse pronunciado esa Demarcación de Costas al escrito del que se hace mención anteriormente».

Por ello, el abogado reclama a este departamento autonómico «se pronuncie de forma expresa y urgente sobre la suspensión solicitada, advirtiendo de la indefensión y del daño de imposible reparación que se produciría si el próximo día 26 se procediera a la demolición de la citada vivienda».

En este sentido, José Luis Langa recuerda que «en casos similares, respecto de las solicitudes que se presentan de suspensión cautelar de cualquier orden de ejecución y derribo sobre viviendas ubicadas en el término municipal de Punta Larga y El Faro, y en concesión de moratoria administrativa hasta que el Congreso de los Diputados culmine la tramitación de reforma logística, el jefe de Servicio de Costas, Jorge M. Ortega Rodríguez, ha notificado a este letrado una comunicación y requerimiento para subsanar los citados escritos en el plazo de 10 días, entrando en el fondo del asunto. Lo cual se realizará en dicho término». Langa López reitera ante esta situación que « no se entiende», afirma, «el porqué no se ha actuado de la misma forma en el supuesto que afecta doña Pascuala Roger Pérez».

Una casa de más de 150 años

La denominada Casa Las Señoras, afectada por la Ley de Costas y a l que se pretende salvar de su demolición, es una vivienda que tiene más de 150 años, situada en una zona pesquera y mariscadora y que forma parte del interés cultural etnográfico del patrimonio de Canarias y de la historia e identidad de Fuerteventura.

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Es la única vivienda que permanece en pie y testimonio de que Cueva de la Negra tuvo entidad como núcleo habitado, no es únicamente una denominación turística moderna. Cueva de la negra no es simplemente el nombre de una cueva. Históricamente, Cueva de la Negra también fue un pequeño caserío/asentamiento costero de Jandía. «Íbamos al colegio de niños en una guagua desde la cueva de la negra a morro jable durante una temporada», recuerda.