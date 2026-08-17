Una huida a gran velocidad acaba contra una parada de guaguas en Fuerteventura

La Policía Autonómica Canaria ha detenido a un hombre después de protagonizar una huida a gran velocidad por la FV-2, en Fuerteventura, que terminó con el vehículo impactando contra una parada de guaguas en Costa Antigua. Al arrestado se le atribuye inicialmente la presunta comisión de delitos de desobediencia, atentado contra agente de la autoridad, contra la seguridad vial, hurto de uso de vehículo y daños.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado 15 de agosto, cuando agentes de la Unidad de Prevención e Intervención (UPRI) trataron de dar el alto al conductor mediante señales acústicas y luminosas en una zona de ocio del municipio de Antigua.

El hombre, lejos de detenerse, habría ignorado las indicaciones de los agentes y emprendió la huida por la FV-2 a gran velocidad.

Maniobras peligrosas durante la persecución

Al seguimiento se incorporaron varios efectivos de la Policía Autonómica y una patrulla de la Guardia Civil. Durante el recorrido, el conductor realizó diversos adelantamientos y maniobras que, según la información policial, pusieron en grave riesgo al resto de usuarios de la carretera.

Pese a las reiteradas indicaciones de los agentes para que se detuviera, el hombre continuó circulando hasta que el vehículo colisionó contra una mediana.

La huida tampoco terminó entonces. Posteriormente, el conductor embistió a uno de los vehículos policiales que participaban en el dispositivo, al que ocasionó daños materiales.

Finalmente, volvió a perder el control del automóvil y terminó impactando contra una parada de guaguas en Costa Antigua.

Intentó continuar la marcha

Una vez inmovilizado el vehículo, el conductor habría tratado de reanudar la marcha y ofreció resistencia activa a los agentes que intentaban interceptarlo. Finalmente fue reducido y detenido.

Las comprobaciones realizadas posteriormente permitieron determinar que el vehículo había sido sustraído y pertenecía a una empresa de alquiler. Los agentes realizaron las correspondientes gestiones con el titular del contrato.

Tras su arresto, el hombre fue trasladado a un centro sanitario para someterse a un reconocimiento médico antes de continuar con las diligencias policiales.

La investigación, además, permanece abierta. Según las informaciones recabadas durante las actuaciones, el detenido podría estar relacionado con otros hechos delictivos cometidos durante esa misma jornada, una posible vinculación que todavía se encuentra en fase de investigación y esclarecimiento.