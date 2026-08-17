Lorenzo Cabrera, el chófer de Gustavo Winter, el ‘señor de Jandía’

Hace algunas semanas nos abandonó para siempre un auténtico señor, un noble majorero de los de antes, alguien que en muchas ocasiones se desvivió más por sus convecinos que por sí mismo. Lorenzo Cabrera tuvo una dilatada e interesantísima vida, una que transcurrió entre La Calabaza –localidad en la que nació el 15 de agosto de 1933–, Morro Jable y Tesejerague.

Poseía una mente prodigiosa, gracias a ella se encargaba de ir dando a conocer a todos que no cualquier tiempo pasado fue mejor; recordaba, pero sin melancolía, aquellos años ruines de su juventud en los que con cada sequía se volvía a iniciar un ciclo habitual hasta hace muy poco para la población majorera: tener que emigrar para poder sobrevivir. Rememoraba los tiempos pasados, aquellos en los que –tras la guerra–, a pesar de haber tiendas y tener algún dinero, no se podía comprar nada,… sencillamente por las tiendas encontrarse completamente vacías, teniendo algunas veces que ir a Gran Tarajal a buscar algarrobas para subsistir con ese alimento, uno que ordinariamente se destinaba al consumo animal. Muchas veces esas caminatas debían hacerse descalzo,… especialmente nefastos fueron los años 1944 y 1945. La vida en ese entonces era muy dura, muy dura.

En esos cíclicos períodos de escasez, compartida por la inmensa mayoría de los majoreros, llegó un auténtico punto de inflexión para don Lorenzo: conoció y trabó una prolongada amistad con Gustavo Winter Klingele, recordado como el Señor de Jandía o, simplemente, como el alemán. Primero lo conoció en la condición de simple jornalero, cultivando tomates en el valle de Jorós. Corría entonces el año 1957.

Pero sólo se plantó tomate un año, y ya después no quiso saber más nada de ellos. Y eso ocurrió por que no había carretera para sacarlos. Él plantó con la idea de llevarlos a empaquetar a Gran Tarajal, sacándolos con falúas,… pero precisamente en esas fechas entró en ese invierno un tiempo sur durante una semana que, al no haber muelle en Jorós ni en Morro Jable, y no pudiendo hacer las operaciones de embarque del tomate,… pues se maduró,… y ello conllevó que don Gustavo dijera: «No planto más tomate,… no lo quiero ni en salsa». Se perdió todo, y tuvo unas pérdidas tremendas. Dicha circunstancia supuso dar un auténtico golpe de timón, pasando de apostar por el sector primario a hacerlo por la actividad turística.

Tras ello, el Sr. Winter reflexionó: «Las mejores playa de Canarias las tenemos aquí, en Fuerteventura, voy a hacer propaganda, y ya esto saldrá adelante. Yo lo empiezo, y ya otros lo terminarán, porque con la edad que yo ya tengo…». Y ello conllevó que Gustavo Winter dijera: «No planto más tomate,… no lo quiero ni en salsa». Con motivo del eclipse total de sol del 2 de octubre de 1959 llevaban las máquinas y aparatos científicos,… y en ese entonces las «flojeras» mayores las empedraron, que para eso sirve cualquier piedra: «escarbabas en la arena y la cara mejor la pones para arriba,… y eso servía para pasar a 20, sólo en primera o segunda, siempre despacito, porque eran trozos cortos y no había por qué romper el vehículo». Que gracias a ello llevaron los americanos la maquinaria para intentar observar el eclipse total de sol.

Lorenzo Cabrera. / La Provincia

Tras conocer Winter que Lorenzo era chófer, le dijo: «¡Y yo trayendo un chófer de Gran Tarajal para traer el agua de Jorós a Morro…!». A partir de entonces Lorenzo se encargó de ese vital cometido. Llegó a conocer muy bien al alemán, ¡Fueron catorce años de relación!. Jornalero, chófer del camión, trabajador de los pozos,… e incluso por muchos años su chófer particular.

Recordaba, emocionado, que en el tiempo en que estuvo con él se mejoraron algunas carreteras e hizo pozos, además de la iniciativa de los tomateros, y más adelante hizo la propaganda en el periódico para que viniese el turismo y conociera las playas nuestras, intentando que gracias a ello se hicieran hoteles y apartamentos en la zona de Jandía.

Apuntaba que alcanzó a anunciar en el periódico que al extranjero que se construyera el primer chalet se le regalaría el terreno, «misté», y hubo unos ingleses que trabajaban en unas agencias de viajes inglesas en Las Palmas que mostraron mucho interés. Esa casa todavía existe, fue la primera que se hizo, y está por debajo del Club Aldiana, que el mismo Lorenzo lo alambró después, y hasta esa alambrada todavía está allí. Esa casa se comenzó en el año 1962, es anterior a Casa Atlántica y el resto de hoteles y apartamentos de la zona.

En ese entonces las carreteras las arreglaban con carretillas y con personal,… mucho personal. Había una cuadrilla del Morro hacia Cofete, y otra del Morro hacia Matas Blancas. Todo eso lo pagaba él de su propio bolsillo.

La gente de ese entonces se dedicaba al ganado y a hacer queso, también se iba mucho a mariscar y a embotellarlo con vinagre y lo vendían. A muchos que iban a la oficina a buscar trabajo para ellos y sus hijos, Winter les preguntaba: «¿Cuántos hijos tiene?» y a aquel le respondía que «cinco», por ejemplo, le decía: «Bueno, pues ya se verá usted con hasta dos o tres coches delante de su casa»; y muchos se echaban a reír. Incluso después de fallecer Gustavo Winter, de vez en cuando, algunos le recordaban sus proféticas palabras: «Lorenzo, ¿te acuerdas de la pérdida de don Gustavo?, malimpriado hombre, ¿te acuerdas lo que dijo?, pues algunos de mis hijos tienen hasta dos coches ya».

Rememoraba Lorenzo muchas de las iniciativas de Winter, algunas hechas realidad y otras no finalizadas: la construcción de las salinas de El Matorral, la carretera que enlaza con Cofete, el inacabado túnel que inició para unir Cofete con Gran Valle…

La vida fue muy dura en toda Jandía, sin excepción, ya fuese en Morro Jable, Cofete, El Puertito de la Cruz o en los distintos valles. Pero ya en ese entonces el alemán sabía que Morro sería el futuro y que allí se viviría mejor. Indicaba el recordado Lorenzo que Winter ayudaba en todo lo que podía. «Fíjate tú que en los solares de Morro, él no cobró ni un solo céntimo por ellos, los regaló a los vecinos, pero con la única condición de que fueran vecinos de allí, incluso si era un matrimonio en el que sólo uno de los dos fuera de Jandía, pues ya se consideraba que también tenía derecho, incluso siendo alguno de la Península. A los que fueran los dos de fuera de la alambrada de Matas Blancas no les daba los solares».

Mucho tuvo que ver Gustavo Winter en la construcción de la iglesia, de unas escuelas dignas, en la creación de un comedor infantil llevado por su mujer Isabel Althaus… incluso Lorenzo contaba que la primera licencia de taxi de Morro Jable la solicitó él, consiguiéndola hacia 1965, tras cuatro o cinco años de gestiones y papeleos.

Con la partida de Lorenzo se marcha buena parte de la historia oral del sur de Fuerteventura, un auténtico archivo andante. A saber cuanto conocimiento, anécdotas y detalles se han ido con él. Para él Winter fue un gran caballero. Yo no puedo hablar mal de él. Se portó muy bien con todos, apostillaba. Se marchó estando convencido de que, en buena medida, la calidad de vida que en la actualidad se disfruta en Morro Jable y todo Jandía se debieron a sus iniciativas y determinantes acciones. «Fue mucho lo que hizo, especialmente en la época esa que no había maquinaria para trabajar en las carreteras como hay hoy,…».

Buena parte de los recuerdos de Lorenzo Cabrera se han podido recoger en distintas entrevistas, para regocijo de la generación presente y las venideras, que aun dentro de muchos años podrán continuar aprendiendo de la increíble memoria de un hombre extraordinario.