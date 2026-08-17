La residencia sociosanitaria de Gran Tarajal, lista en los primeros meses de 2027 con 90 nuevas plazas

El Cabildo ejecuta a buen ritmo las obras de la residencia sociosanitaria de Gran Tarajal, que aportará 90 nuevas plazas sociosanitarias a la Isla, así como 12 de respiro familiar.

Las obras cuentan con un presupuesto inicial de 15,3 millones de euros y son de las infraestructuras históricamente más demandadas por personas usuarias y familiares. Los trabajos se iniciaron a principios de 2026, con un plazo de ejecución de 12 meses, por lo que se prevé su finalización en el primer trimestre de 2027.

La residencia se construye en una parcela de 4.701 metros cuadrados en el Valle del Aceitún. Este recurso albergará dos centros que ofrecerán una atención personalizada: La Residencia Sociosanitaria con capacidad para 60 plazas, que prestará atención residencial los 365 días al año, durante las 24 horas al día, además de un centro de atención diurna para personas mayores en situación de dependencia con 30 plazas y de las 12 de respiro familiar.

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