Una ruta gratuita para conocer el lado más histórico de El Cotillo

La ruta patrimonial por El Cotillo prevista para este sábado 22 de agosto ya ha completado todas sus plazas.

La actividad, incluida dentro de la propuesta ‘Paisajes con Historia’, permitirá a un grupo de 25 personas descubrir algunos de los elementos históricos, culturales y paisajísticos más destacados de esta zona de Fuerteventura a través de un recorrido guiado.

La inscripción era gratuita y el aforo estaba limitado, lo que ha provocado que las plazas se agoten varios días antes de la celebración.

Cuatro horas para recorrer El Cotillo de otra manera

La ruta comenzará a las 09.00 horas y se prolongará hasta las 13.00 horas.

Durante esas cuatro horas, los participantes conocerán El Cotillo desde una perspectiva diferente, con especial atención a su patrimonio y a la relación entre el paisaje y la historia del lugar.

La organización establece para el recorrido una dificultad media, por lo que conviene tener en cuenta las condiciones físicas necesarias antes de participar.

Solo había 25 plazas disponibles

El aforo estaba fijado en apenas 25 personas, lo que explica que la actividad haya alcanzado rápidamente el completo.

Las inscripciones se abrieron el pasado 10 de agosto a través de la web de Patrimonio Cultural de Fuerteventura.

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El carácter gratuito de la propuesta y el reducido número de plazas han convertido la actividad en uno de esos planes de verano que desaparecen de la agenda prácticamente en cuanto se anuncian.