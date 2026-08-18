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Antigua inicia la limpieza de caminos y poda de jardines en Las Pocetas

Una cuadrilla municipal trabaja intensamente en Las Pocetas con maquinaria especializada para sanear caminos y jardines antes de las fiestas patronales

Las Pocetas, en Fuerteventura

Las Pocetas, en Fuerteventura / La Provincia

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M. R. P.

El Ayuntamiento de Antigua acomete esta tercera semana de agosto una limpieza de caminos y poda en el pueblo de Las Pocetas. El alcalde y responsable de Obras y Servicios, Juan Cabrera, anuncia que se ha iniciado un plan de limpieza integral para todos los pueblos y esta semana una cuadrilla trabaja en esta localidad para que luzca más bonita para sus fiestas patronales y para todo el verano. Se ha destinado a una cuadrilla de operarios, equipados con una desbrozadora o molinillo, tractor, camión y diversa maquinaria para arrancar las malas hierbas, poda de jardines y retirar la basura.

«Lo importante es que hemos iniciado un plan de limpieza integral en barrios y pueblos del municipio que empieza y se mantiene varios días hasta finalizar todo el trabajo y dejarlos limpios y saneados para el verano», añade Cabrera. «Las tareas se desarrollan de forma intensiva estos días, una demanda que nos han transmitido el vecindario, de forma reiterada», explica el alcalde.

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La concejala de Sanidad y Medio Ambiente, Lucila Guillermina Ruiz Gutiérrez, agradece la colaboración vecinal durante las tareas.

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