Antigua inicia la limpieza de caminos y poda de jardines en Las Pocetas
Una cuadrilla municipal trabaja intensamente en Las Pocetas con maquinaria especializada para sanear caminos y jardines antes de las fiestas patronales
El Ayuntamiento de Antigua acomete esta tercera semana de agosto una limpieza de caminos y poda en el pueblo de Las Pocetas. El alcalde y responsable de Obras y Servicios, Juan Cabrera, anuncia que se ha iniciado un plan de limpieza integral para todos los pueblos y esta semana una cuadrilla trabaja en esta localidad para que luzca más bonita para sus fiestas patronales y para todo el verano. Se ha destinado a una cuadrilla de operarios, equipados con una desbrozadora o molinillo, tractor, camión y diversa maquinaria para arrancar las malas hierbas, poda de jardines y retirar la basura.
«Lo importante es que hemos iniciado un plan de limpieza integral en barrios y pueblos del municipio que empieza y se mantiene varios días hasta finalizar todo el trabajo y dejarlos limpios y saneados para el verano», añade Cabrera. «Las tareas se desarrollan de forma intensiva estos días, una demanda que nos han transmitido el vecindario, de forma reiterada», explica el alcalde.
La concejala de Sanidad y Medio Ambiente, Lucila Guillermina Ruiz Gutiérrez, agradece la colaboración vecinal durante las tareas.
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