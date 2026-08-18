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Música urbana, batalla de gallos y murales en Gran Tarajal el viernes

La jornada principal de la Semana de la Juventud de Gran Tarajal se celebra este viernes con actividades desde las 15.00 hasta las 03.00 horas

Participantes en la Cholimpiada en una edición anterior de la Semana de la Juventud de Gran Tarajal.

Participantes en la Cholimpiada en una edición anterior de la Semana de la Juventud de Gran Tarajal. / La Provincia

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M. R. P.

La Consejería de Juventud del Cabildo de Fuerteventura apoya un año más la Semana de la Juventud de Gran Tarajal con una programación específica dirigida a la población joven, cuya jornada principal tendrá lugar este viernes.

La presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, destaca que «la Semana de la Juventud de Gran Tarajal es ya un referente para la población joven de Fuerteventura y una muestra de lo que ocurre cuando los jóvenes toman la iniciativa y hacen suyo un espacio. Desde el Cabildo queremos seguir acompañando y apoyando una celebración que lleva más de medio siglo formando parte de la historia de nuestra isla».

El consejero de Educación y Juventud, Adargoma Hernández, señala que «queremos que la juventud tenga espacios donde encontrarse, expresarse y desarrollar su creatividad. Por eso hemos preparado una programación que combina cultura urbana, música, arte y ocio, poniendo además el foco en el talento joven de Fuerteventura».

La programación se desarrollará este viernes con una propuesta centrada en la expresión artística urbana, la cultura hip-hop y la participación juvenil y vecinal. Las actividades comenzarán a las 15.00 horas y se prolongarán hasta las 03.00 horas del día siguiente. El Recinto Ferial de Gran Tarajal acogerá un taller de iniciación al muralismo dirigido por el artista Tello Hernández, en el que las personas participantes podrán aprender técnicas de muralismo y contribuir a la creación de un mural colectivo.

La programación continuará con una batalla de gallos clasificatoria para la interinsular de la DeZpeluzada, con un máximo de 16 participantes, y con actuaciones y sesiones de DJ. La noche la protagonizará la música urbana con la actuación en directo de Peluza System y una sesión de DJs con Jeri Stenia y Naupe, en una propuesta concebida para acercar a la población joven alternativas de ocio y cultura vinculadas a las nuevas expresiones artísticas.

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La iniciativa se enmarca en el II Plan Insular de Juventud de Fuerteventura 2025-2030, que apuesta por unas políticas de juventud en las que las personas jóvenes sean protagonistas activas y por una programación descentralizada que acerque las actividades a los diferentes municipios y localidades de la Isla. Desde el Cabildo se destaca la colaboración con el Ayuntamiento de Tuineje para continuar impulsando una Semana de la Juventud que mantiene su esencia como espacio de encuentro, participación y expresión de las nuevas generaciones de Fuerteventura en sus pueblos.

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