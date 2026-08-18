El PP denuncia el retraso en la apertura de la piscina de Pájara
Los populares de Pájara exigen al alcalde que solucione de una vez el problema de la piscina municipal, cerrada hace más de dos años
El Partido Popular (PP) de Pájara denuncia lo que considera un preocupante retraso y la evidente falta de gestión por parte del alcalde respecto a la reforma de la piscina municipal.
Según los populares, avanza el verano, pero no las instalaciones deportivas, que siguen inaccesible a la ciudadanía, a la que priva de un recurso de ocio y salud que llegó a ser referente en el municipio. Como señala el presidente del PP en el municipio de Pájara, Domingo Pérez, queda menos de un año para que se termine el mandato y los vecinos del pueblo de Pájara siguen sin contar con la piscina municipal del pueblo.
«Hemos sido testigos de muchos anuncios, pero la realidad es que llega un verano más y ni los vecinos cuentan con esta instalación, ni los niños y niñas con las actividades deportivas que en verano se solían realizar, ni los mayores con la posibilidad de disfrutar de cursos de natación adaptados a su edad y que posibiliten un envejecimiento activo y saludable», apunta.
Pérez no solo pone el acento en la falta de este recurso, sino que asegura también que «los vecinos de todas las zonas del interior del municipio de Pájara también tienen derecho a disfrutar de las ventajas de una piscina municipal no solo por una cuestión de ocio, sino por una cuestión de salud».
«El alcalde debería de dejarse de excusas y solucionar el problema de la piscina de una vez por todas: los mayores, los jóvenes y los niños necesitan de esa piscina que lleva ya más de dos años cerrada», concluye Domingo Pérez.
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