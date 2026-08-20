Antigua ofrece 17 días de buena convivencia y diversión en las fiestas
Los festejos comienzan el lunes 24 de agosto y finalizan el 8 de septiembre
La banda de cumbia Ráfaga ofrecerá el 5 de septiembre el concierto estrella de las fiestas de Nuestra Señora de La Antigua 2026 del municipio de Antigua .
El grupo de gobierno local presentó ayer el programa de actos de los festejos, que se desarrollarán del 24 de agosto al 8 de septiembre y en las que el municipio se vestirá de gala para celebrar actividades deportivas, musicales, juegos y mucha diversión para todas las edades. El alcalde de Antigua, Juan Cabrera, destaca que se ha conseguido un programa histórico, participativo, que merece nuestro pueblo, y donde se ha dejado trabajar libremente a la comisión de fiestas, presidida por Rodrigo Carreño Franquiz. «Se ha hecho un gran esfuerzo y con poco tiempo hemos conseguido un concierto de primer nivel que ofrecerá la banda argentina de cumbia Ráfaga el sábado 5 de septiembre, a las 23 horas, después del concierto Tributo a Mecamela·, informa Cabrera.
Por su parte, la concejala de Festejos, Lucila Ruiz, destaca que llegan 17 días de diversión y buena convivencia. «Hemos recuperado actos tradicionales, vamos a darle más espacio a los jóvenes y tenemos un pregón histórico, el 28 de agosto, protagonizado por el párroco Isidoro Sánchez López, que dejó una huella este pueblo».
El presidente de la comisión de fiestas, indica que el programa recoge también la Comida de Hermandad, romería, ofrenda a la Virgen, homenaje a la lucha canaria, escala en-hifi, rally, fuegos artificiales, la diana floreada con la Banda de Agaete, el tradicional repique de campanas, entre otras».
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