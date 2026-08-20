Antigua ofrece 17 días de buena convivencia y diversión en las fiestas

La banda de cumbia Ráfaga ofrecerá el 5 de septiembre el concierto estrella de las fiestas de Nuestra Señora de La Antigua 2026 del municipio de Antigua .

El grupo de gobierno local presentó ayer el programa de actos de los festejos, que se desarrollarán del 24 de agosto al 8 de septiembre y en las que el municipio se vestirá de gala para celebrar actividades deportivas, musicales, juegos y mucha diversión para todas las edades. El alcalde de Antigua, Juan Cabrera, destaca que se ha conseguido un programa histórico, participativo, que merece nuestro pueblo, y donde se ha dejado trabajar libremente a la comisión de fiestas, presidida por Rodrigo Carreño Franquiz. «Se ha hecho un gran esfuerzo y con poco tiempo hemos conseguido un concierto de primer nivel que ofrecerá la banda argentina de cumbia Ráfaga el sábado 5 de septiembre, a las 23 horas, después del concierto Tributo a Mecamela·, informa Cabrera.

Por su parte, la concejala de Festejos, Lucila Ruiz, destaca que llegan 17 días de diversión y buena convivencia. «Hemos recuperado actos tradicionales, vamos a darle más espacio a los jóvenes y tenemos un pregón histórico, el 28 de agosto, protagonizado por el párroco Isidoro Sánchez López, que dejó una huella este pueblo».

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El presidente de la comisión de fiestas, indica que el programa recoge también la Comida de Hermandad, romería, ofrenda a la Virgen, homenaje a la lucha canaria, escala en-hifi, rally, fuegos artificiales, la diana floreada con la Banda de Agaete, el tradicional repique de campanas, entre otras».