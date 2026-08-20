El Cabildo devuelve al campo a cuatro ejemplares de tarro canelo

El Cabildo de Fuerteventura ha liberado cuatro ejemplares de tarro canelo (Tadorna ferrugínea), después de su estancia en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre, ubicado en la Estación Biológica de La Oliva. Ingresaron en el centro siendo apenas pollos, después de ser recogidos y entregados por ciudadanos, lo que supone un error frecuente.

Desde la Consejería se insiste en que recoger crías aparentemente solas es un error que, aunque se hace con la mejor intención, perjudica a las especies. Hay que ser conscientes de que los progenitores se encuentran generalmente a su alrededor vigilando o buscando alimento, aunque nosotros no los veamos. Retirarlos de su entorno dificulta enormemente su posterior reintroducción. Al privarlos del aprendizaje de sus padres, el personal del Centro de Recuperación se enfrenta al enorme reto de enseñarles a valerse por sí mismos. De hecho, con estos cuatro tarros canelos ha sido necesario un trabajo largo y exhaustivo para criarlos hasta su etapa juvenil, asegurando así que desarrollaran el instinto y las habilidades necesarias para sobrevivir solos en libertad.

Por ello, la norma vital en la naturaleza es no intervenir directamente. En el caso de avistamiento de fauna accidentada o crías que se encuentren en riesgo, resulta crucial avisar al 112 para que estén alerta y puedan activar los protocolos de actuación pertinentes, sin necesidad de recoger a los animales.

La recuperación de fauna silvestre es una labor fundamental para la conservación de la biodiversidad local.

Colaboración ciudadana

Desde la Consejería de Medio Ambiente, se subraya la importancia de la colaboración ciudadana en la protección de la fauna y la necesidad de trabajar juntos para preservar la riqueza natural de Fuerteventura. Cada año, centenares de ejemplares heridos ingresan en este centro para su cuidado y posterior liberación, recibiendo gran cantidad de aves como la pardela cenicienta, la gaviota patiamarilla, el cernícalo vulgar o el frailecillo atlántico, entre otras. El tarro canelo se encuentra en régimen de protección especial dentro del Catálogo Español de Especies Amenazadas.

Probablemente originario de África, en España esta especie nidifica solo en Fuerteventura, Lanzarote y Gran Canaria. Viven en charcas, presas y en los encharcamientos de los barrancos, ubicando sus nidos entre matorrales a cierta distancia del agua.

Tanto la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, como el consejero insular de Medio Ambiente, destacan la creciente concienciación ambiental de la población y su colaboración para apoyar la conservación de la flora y fauna majoreras.

Esta se ve reforzada con acciones educativas y medidas preventivas, haciendo de Fuerteventura una isla cada vez más comprometida con la conservación del medio natural.

Asimismo, se recuerda que es fundamental cumplir con medidas de conservación como respetar la señalización existente, permanecer y transitar únicamente por los senderos habilitados, entre otras actuaciones.

Noticias relacionadas

Estas acciones ofrecen entornos más tranquilos y seguros para las especies protegidas, especialmente en época de cría, contribuyendo directamente a proteger hábitats frágiles y a minimizar el impacto sobre las especies que utilizan el suelo o zonas de difícil acceso para reproducirse.