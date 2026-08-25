Pájara vuelve a licitar las obras de la piscina, esta vez por 2,4 millones

El Ayuntamiento de Pájara ha modificado la inversión destinada al contrato de obras de la piscina municipal. Con un incremento de unos 400.000 euros sobre la previsión inicial, la licitación alcanzará un presupuesto global de 2.410.697 euros para garantizar la ejecución completa y de calidad de esta infraestructura.

La Oficina Técnica, dirigida por Alexis Alonso, despué de quedarse desierta la última licitación, llevó a cabo las modificaciones del presupuesto debido al aumento del coste de los materiales.

El proyecto contempla trabajos de construcción de nuevos inmuebles, la implantación de modernas instalaciones eléctricas y de saneamiento, así como la rehabilitación de edificios auxiliares destinados a vestuarios, aseos y salas técnicas.

El primer teniente de alcalde y concejal de delegado de Obras, Alexis Alonso, subraya el esfuerzo realizado desde la Oficina Técnica por impulsar esta acción que «supondrá un antes y un después en la actividad deportiva y de ocio de Pájara».

Asimismo, pide disculpas a los vecinos y las vecinas por los retrasos de la obra, que han sido ajenos al grupo de gobierno.

El concejal de Deportes, José Benito Alonso, pone en valor el avance que se está llevando a cabo en el municipio para poder implementar una necesidad deportiva para los vecinos y las vecinas.

Por su parte, el alcalde de Pájara, Alejandro Jorge, señala que «es de suma importancia invertir el dinero que sea necesario en unas instalaciones tan demandadas por la población. El grupo de gobierno garantiza la reforma integral de esta piscina que será una realidad en este mandato».

Las empresas o personas interesadas dispondrán de un plazo de ejecución de diez meses y podrán presentar su solicitud hasta el miércoles 16 de septiembre, a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Por su parte, el Partido Popular (PP) de Pájara había criticado en un escrito la semana pasada lo que consideraba un preocupante retraso y la evidente falta de gestión por parte del alcalde respecto a la reforma de la piscina municipal.

Según exponían, avanza el verano, pero no las instalaciones deportivas, que siguen inaccesible a la ciudadanía, a la que priva de un recurso de ocio y salud. Como señalaba el presidente del PP, queda menos de un año para que se termine el mandato y los vecinos del pueblo de Pájara siguen sin contar con la piscina municipal.