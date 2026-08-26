El Cabildo de Fuerteventura fija medidas cautelares contra el derribo de Casa Las Señoras

El área de Patrimonio Cultural del Cabildo de Fuerteventura adoptó ayer medidas cautelares de suspensión para evitar la actuación de demolición de la vivienda situada en Cueva de la Negra (Pájara) notificada por el Estado, para impedir un posible daño irreversible al patrimonio cultural y arqueológico. La Demarcación de Costas ha fijado para hoy el derribo de este inmueble, con más de 150 años de antigüedad, pero la diputada de Coalición Canaria (CC) en el Congreso, Cristina Valido, presentó el lunes un escrito para que la mininistra de Transición Ecológica y Reto Demográfico explique en la Cámara la decisión, además de solicitar que se paralice su derribo.

El Cabildo ha notificado a las administraciones competentes y se adoptan, con carácter cautelar e inmediato. Las características de la vivienda, su posible antigüedad, su localización en el ámbito del antiguo núcleo poblacional de Cueva de la Negra, sus características constructivas y la información disponible sobre su utilización histórica constituyen circunstancias que hacen necesario conocer y documentar adecuadamente el inmueble antes de proceder a una actuación irreversible sobre el mismo. La vivienda se halla cerca de un yacimiento arqueológico, lo que aconseja extremar las medidas de protección y adoptar las cautelas necesarias antes de cualquier actuación que pueda afectar al inmueble, a su entorno inmediato o al subsuelo.

Los propietarios del inmueble presentaron ayer la solicitud para que se tomen medidas, por lo que el Cabildo actúa de manera urgente al no contar la actuación con los mencionados estudios.

Hoy es la fecha fijada para tirar la vivienda, en una jornada donde CC preguntará a la ministra sobre el asunto

La corporación recuerda que la Ley de Patrimonio Cultural de Canarias da a los cabildos la competencia para adoptar, en caso de urgencia, medidas cautelares de este tipo, pudiendo consistir en la suspensión de obras o actividades.

AMF critica al Ayuntamiento

Asambleas Municipales de Fuerteventura (AMF) en Pájara exige al alcalde, Alejandro Jorge, y al grupo de gobierno formado por PSOE y Coalición Canaria que activen de inmediato todos los instrumentos municipales disponibles para intentar suspender el derribo de Casa Las Señoras, previsto para hoy.

La formación defiende la paralización cautelar de la demolición hasta que se resuelvan expresamente los escritos presentados por la familia de Pascuala Roger Pérez y se evalúen los posibles valores históricos, etnográficos y testimoniales del inmueble. Según la familia y la información publicada, la casa tiene más de 150 años y es el último testimonio construido que permanece en pie del antiguo asentamiento costero de Cueva de la Negra, vinculado a generaciones de familias dedicadas a la pesca y al marisqueo en Jandía.

El portavoz de AMF en el Ayuntamiento de Pájara, Pedro Armas, opina que «haber llegado a la víspera del derribo sin explicar públicamente qué medidas municipales concretas se han activado para proteger la vivienda es otra muestra de la ineficacia y la falta de gestión del grupo de gobierno». «El patrimonio no se defiende con comunicados de última hora ni trasladando toda la responsabilidad a otras administraciones. Se defiende gestionando, anticipándose y utilizando las competencias que tiene el Ayuntamiento», afirma.

Por ello, AMF reclama que el Ayuntamiento remita hoy mismo a la Demarcación de Costas de Canarias una solicitud formal y motivada de suspensión; que active la vía cautelar prevista en la legislación de patrimonio; y que traslade al Cabildo un informe técnico municipal junto con una petición urgente para evaluar el inmueble e iniciar, si procede, su protección o catalogación.

La formación también exige al alcalde que haga públicas todas las gestiones realizadas por el Consistorio desde que tuvo conocimiento del expediente. «Las iniciativas en el Congreso pueden ayudar, pero no sustituyen el trabajo que corresponde hacer en Pájara. Quien gobierna el municipio no puede limitarse a señalar a Madrid sin explicar si ha activado todas las herramientas que tiene a su alcance», sostiene Armas.