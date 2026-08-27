Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Corona RojaUD Las PalmasReyerta en La IsletaHipotecas en CanariasAtaques con armas blancas en LPGCPlan Urbanístico en AgaeteEntrenador de voleibolCB Gran Canaria
instagramlinkedin

Agricultura

La almazara insular recibe 46.826 kilos de aceituna desde julio

El Cabildo inicia la entrega de aceite elaborado en la Granja Experimental

Lola García y Enrique Pérez, con botellas de aceite de la almazara. | LP / DLP

Lola García y Enrique Pérez, con botellas de aceite de la almazara. | LP / DLP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

M. R. P.

Puerto del Rosario

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Fuerteventura inició ayer la entrega del aceite elaborado en la almazara de la Granja Experimental Agrícola de Pozo Negro durante la campaña de 2026. La recogida de aceituna comenzó el 28 de julio y continuará , hasta noviembre, cuando está previsto acabar con la variedad verdial.

El servicio de almazara del Cabildo ha recibido 46.826 kilos de aceituna, correspondientes a 84 lotes procesados y procedentes de 64 productores diferentes de la Isla. Estos datos corresponden a una campaña que está registrando, hasta el momento, una buena evolución, que se ha visto favorecida por las condiciones meteorológicas, especialmente por las lluvias y las temperaturas registradas este año durante el periodo de cultivo. La campaña de recogida y molturación continuará durante los próximos meses con las diferentes variedades de aceituna. Tras las variedades manzanilla y arbequina, con las que se inició la campaña, en septiembre está prevista la recogida de hojiblanca y picual, mientras que el proceso finalizará en noviembre.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un alemán ahorraba cuatro euros al día para volver a Gran Canaria y, tras 53 años viajando, celebró su último cumpleaños en la Isla
  2. Captura de gallos y gallinas en Las Palmas de Gran Canaria: la ciudad retira cerca de 700 ejemplares de aves en el último año
  3. Como Pedro por su casa: utiliza una puerta sin permiso para acceder desde su terraza a la piscina comunitaria
  4. Ingresada en Gran Canaria, escuchó por teléfono cómo intentaban salvar a su marido en Lanzarote
  5. Dos detenidos en una reyerta con apuñalamiento y patadas en Las Palmas de Gran Canaria
  6. El Charco de San Lorenzo en Moya: cada vez más bañistas eligen esta joya natural a merced de las mareas
  7. El bar del sur de Gran Canaria donde sirven auténtica cocina canaria a precios económicos
  8. Dos personas sin hogar protagonizan un apuñalamiento en La Isleta: la víctima sigue en estado crítico

'Provezza' y 'Platoon Aviation' empatan en cabeza de la Royal Cup en Puerto Calero en Lanzarote

'Provezza' y 'Platoon Aviation' empatan en cabeza de la Royal Cup en Puerto Calero en Lanzarote

DIRECTO | Mónica García comparece en el Congreso para informar sobre la crisis de Ceuta

DIRECTO | Mónica García comparece en el Congreso para informar sobre la crisis de Ceuta

El Cabildo de Lanzarote adjudica Senderos Educativos por 227.344 euros para acercar el patrimonio a los escolares

El Cabildo de Lanzarote adjudica Senderos Educativos por 227.344 euros para acercar el patrimonio a los escolares

Una hoz en la garganta y un candado en el pie: la tumba que revela el miedo a los muertos

Una hoz en la garganta y un candado en el pie: la tumba que revela el miedo a los muertos

Cuatro especialistas en Medicina de Familia de Lanzarote analizan los avances en el tratamiento del colesterol

Cuatro especialistas en Medicina de Familia de Lanzarote analizan los avances en el tratamiento del colesterol

El rincón de Gran Canaria escondido entre naturaleza donde comer cocina casera: trato cercano y ambiente acogedor

El rincón de Gran Canaria escondido entre naturaleza donde comer cocina casera: trato cercano y ambiente acogedor

Una tienda de Gran Canaria pone toda su cerámica a 2 € el kilo durante nueve días: “La gente va a poder llenar el carro por muy poco dinero”

Una tienda de Gran Canaria pone toda su cerámica a 2 € el kilo durante nueve días: “La gente va a poder llenar el carro por muy poco dinero”

La Ley de Propiedad Horizontal lo deja claro: esto establece la normativa sobre si puedes subir a la azotea de tu comunidad a tomar el sol

La Ley de Propiedad Horizontal lo deja claro: esto establece la normativa sobre si puedes subir a la azotea de tu comunidad a tomar el sol
Tracking Pixel Contents