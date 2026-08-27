La almazara insular recibe 46.826 kilos de aceituna desde julio

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Fuerteventura inició ayer la entrega del aceite elaborado en la almazara de la Granja Experimental Agrícola de Pozo Negro durante la campaña de 2026. La recogida de aceituna comenzó el 28 de julio y continuará , hasta noviembre, cuando está previsto acabar con la variedad verdial.

El servicio de almazara del Cabildo ha recibido 46.826 kilos de aceituna, correspondientes a 84 lotes procesados y procedentes de 64 productores diferentes de la Isla. Estos datos corresponden a una campaña que está registrando, hasta el momento, una buena evolución, que se ha visto favorecida por las condiciones meteorológicas, especialmente por las lluvias y las temperaturas registradas este año durante el periodo de cultivo. La campaña de recogida y molturación continuará durante los próximos meses con las diferentes variedades de aceituna. Tras las variedades manzanilla y arbequina, con las que se inició la campaña, en septiembre está prevista la recogida de hojiblanca y picual, mientras que el proceso finalizará en noviembre.