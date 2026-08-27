La Casa Las Señoras sigue en pie al pararse su demolición y su desalojo

La Casa Las Señoras, en la zona costera de Cueva de la Negra, en el municipio de Pájara, se salva de momento del desalojo de sus moradores y de su demolición en una fecha marcada ayer en rojo por la Demarcación de Costas para aplicar la legislación que motiva su caída. El 26 de agosto era inicialmente la fecha de defunción de un inmueble de más de 150 años de antigüedad y último testigo de un antiguo enclave pesquero y residencial que sus defensores consideran que tiene un considerable valor etnográfico para la Isla.

Ayer, según informa el digital Diario de Fuerteventura, la maquinaria desplazada para el derribo se retiró sin actuar y la Guardia Civil solo identificó a las personas presentes en el inmueble, pero el desalojo tampoco llegó a ejecutarse. Decenas de vecinos, miembros de la familia de Pascuala Roger, personal de Costas y efectivos de distintos cuerpos permanecieron desde primera hora en Cueva de la Negra para observar o actuar en un asunto que ha provocado polémica entre administraciones a la hora de hacer valer sus competencias, de los residentes en el inmueble y de varias fuerzas políticas de la Isla -Partido Popular, Asambleas Municipales de Fuerteventura y Coalición Canaria- sobre el futuro de Casa Las Señoras.

De hecho, el Cabildo había adoptado medidas cautelares para evitar cualquier tipo de actuación en la zona afectada al esgrimir que en su cercanía se encuentra un yacimiento arqueológico cuya conservación ampara la legislación canaria. En su argumentario, la corporación insular exponía que la demolición del inmueble podría dañar al yacimiento, cuya conservación es de su competencia. Además, la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, presentó el lunes un escrito para que la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico respondiera en el debate iniciado ayer en el Congreso sobre la situación de la Casa Las Señoras y cuáles son los motivos para ejecutar su demolición.

Agentes de la Guardia Civil junto a la maquinaria para la demolición del inmueble, ayer. | / CARLOS DE SAÁ

La jornada de ayer no estuvo exenta de tensión ante la aparición de la maquinaria para efectuar el derribo de la vivienda, ya que desde el Cabildo se expuso sus razones para paralizar la orden de demolición. Aunque se llegó a ese acuerdo, según publica el digital Noticias Fuerteventura, se intentó proceder al tapiado de la vivienda donde residen varias personas, pero finalmente no se realizó y queda en manos del juzgado su resolución.

Por su parte, el alcalde de Pájara, Alejandro Jorge, señaló que «desde el Ayuntamiento de nos personamos hoy para dar cuenta a Costas del Estado que teníamos una información del Cabildo de Fuerteventura sobre unas medidas cautelares para no proceder al derribo de la edificación y proteger en tanto en cuanto se resuelvan las cuestiones patrimoniales e históricas sobre el derribo».

No obstante, Jorge defendió que «el Ayuntamiento respeta la ley al igual que la familia y que este procedimiento va a continuar en las próximas semanas y meses» .