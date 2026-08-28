Rurik, el perro de Tenerife que viajó a Corralejo: la historia que demuestra que el tamaño no importa

Rurik no sabe que es un perro grande. Tampoco parece importarle. Para él, viajar consiste en permanecer junto a su dueña, conocer lugares nuevos y encontrar una playa en la que correr, nadar o perseguir peces. Su aventura desde Tenerife hasta Fuerteventura demuestra que el tamaño puede exigir más planificación, pero no tiene por qué dejar a un animal en casa.

Silvia y Rurik emprendieron el trayecto en una furgoneta cargada con lo necesario para recorrer la Isla sin una ruta completamente cerrada. Después de salir de Tenerife, hicieron transbordo en Las Palmas de Gran Canaria antes de continuar en barco hasta Morro Jable.

Para la travesía eligieron la opción Pet Sofa, un espacio que admite perros de todos los tamaños y pesos y que permitió que Rurik permaneciera acompañado. Superado el viaje en barco, comenzaba la parte que más iba a disfrutar: kilómetros de playas majoreras por descubrir junto a su dueña.

Rurik se convierte en pescador en Sotavento

La primera parada fue la playa de Sotavento, una enorme extensión de arena en la que ambos encontraron espacio suficiente para disfrutar con tranquilidad y sin molestar a otras personas.

Con la subida de la marea, el agua ocupó las zonas más bajas de la playa y numerosos peces pequeños comenzaron a moverse alrededor de Rurik. El perro caminaba despacio, miraba bajo el agua y trataba de atraparlos. Aunque sus intentos no siempre tenían recompensa, regresaba una y otra vez para continuar con su particular jornada de pesca.

Silvia y Rurik disfrutan de una de las playas de Fuerteventura durante su viaje por la Isla. / sillk9

Sotavento también les pareció un lugar apropiado para los perros que sienten miedo de las olas. En algunos puntos pueden introducirse en el agua progresivamente, nadar y ganar confianza sin enfrentarse directamente al oleaje.

A los dos les gustó tanto la playa que decidieron pasar allí la primera noche dentro de la furgoneta, cerca de la arena y prácticamente sin gente alrededor. Aquella elección terminó marcando la filosofía de todo el viaje: no tenían que cumplir un itinerario, sino quedarse en aquellos lugares en los que se sintieran a gusto.

Saltos desde las rocas en El Cotillo

Durante el segundo día pusieron rumbo a El Cotillo, en el norte de Fuerteventura. En las piscinas naturales situadas en las proximidades del faro del Tostón, Rurik descubrió otra forma de disfrutar del agua.

El perro se lanzaba desde las rocas, nadaba y regresaba para repetir el salto. Cada baño parecía animarlo todavía más y su entusiasmo acabó convirtiéndolo en el verdadero protagonista de la visita.

Primer plano de Rurik, el gran protagonista de este viaje por Fuerteventura. / sillk9

Desde El Cotillo continuaron por un camino de tierra hasta la playa de Esquinzo, situada cerca de la localidad. Allí encontraron un lugar tranquilo y apropiado para pasar el día. Rurik alternó los baños con las carreras por la orilla y protagonizó uno de los momentos más divertidos del viaje cuando intentó enterrar a Silvia en la arena.

La playa les gustó tanto que también decidieron hacer noche allí. Al día siguiente permanecieron en el mismo enclave, sin más planes que disfrutar del mar y aprovechar la libertad que les ofrecía desplazarse y dormir en la furgoneta.

Una ruta marcada por los lugares que gustaban a Rurik

El recorrido continuó hasta la playa de Garcey, aunque este enclave no terminó de convencerlos tanto como los anteriores. En lugar de permanecer allí simplemente por seguir una ruta, optaron por regresar a Sotavento para pasar otra noche.

Esa libertad acabó definiendo la aventura. Si una playa les gustaba, se quedaban. Si Rurik disfrutaba del agua y todavía tenía ganas de correr, alargaban la parada. El viaje no consistía en acumular destinos, sino en compartir tiempo y adaptar cada jornada a lo que ambos necesitaban.

Rurik, el perro de llamativos ojos azules que protagoniza esta historia. / sillk9

Su última etapa los llevó hasta Cofete, uno de los paisajes más conocidos de Fuerteventura. Permanecieron allí durante un rato después de recorrer un camino que puede resultar algo complicado para determinados vehículos.

Más tarde se desplazaron hasta la playa de Los Ojos, un enclave tranquilo de aguas turquesas. Les habría gustado pasar también una noche allí, pero el tiempo se había agotado y debían iniciar el regreso.

Después de varios días de baños, carreras, juegos y noches junto al mar, Rurik aprovechó el trayecto en barco para descansar. Su gran viaje por Fuerteventura llegaba a su fin.

Un vídeo para otros perros grandes y sus dueños

Antes de emprender la aventura, Silvia apenas encontró vídeos que mostrasen cómo podía ser un desplazamiento entre islas en barco y furgoneta con un perro grande. Por ese motivo decidió documentar el recorrido y reunirlo en una grabación que pudiera ayudar a otras personas con las mismas dudas.

Cada animal tiene su carácter y sus propias necesidades, por lo que cualquier viaje requiere preparación y consultar previamente las condiciones del transporte. La experiencia de Rurik ofrece, sin embargo, una referencia cercana de lo que puede suponer compartir unas vacaciones con un perro de gran tamaño.

Silvia y Rurik durante una de sus aventuras juntos. / sillk9

Rurik no fue un simple acompañante. Persiguió peces en Sotavento, saltó desde las rocas de El Cotillo, intentó enterrar a Silvia en Esquinzo y durmió junto al océano. Durante unos días, Fuerteventura se convirtió en su inmenso espacio de juegos.

En el barco de regreso, mientras descansaba después de tantas emociones, quedaba la mejor conclusión posible: ser grande puede obligar a organizar el viaje con más cuidado, pero no impide que un perro pueda seguir descubriendo el mundo junto a su dueña.