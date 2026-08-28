El terrero de lucha de Pájara tiene daños y el techo a punto de caerse

El Partido Popular (PP) de Pájara denuncia lo que considera la alarmante situación de abandono y dejadez del terrero de lucha del pueblo de Pájara, además de la falta de gestión del alcalde y su grupo de gobierno para adoptar las medidas necesarias que permitirían rescatar una infraestructura que no solo es dinamizadora, sino que, además, recuperaría la práctica del deporte vernáculo en el interior del municipio.

Según alertan los populares en un comunicado, la instalación municipal presenta un deterioro extremo que es reflejo de la dejadez del gobierno municipal. El desprendimiento parcial del techo y los desperfectos en algunas de las paredes generan una clara imagen de desidia en un inmueble de titularidad pública.

Además, desde el Partido Popular indican que en el espacio se pueden encontrar elementos como colchones, muebles, telas y cajas, mostrando evidencias de que el terrero podría estar siendo ocupado en momentos puntuales bajo un techo en ruinas, sin que el Ayuntamiento de Pájara adopte ninguna medida de seguridad ni de recuperación.

El presidente del PP en el municipio, Domingo Pérez, recuerda que «en marzo de 2025, el Ayuntamiento anunció el derribo de estas instalaciones y la construcción de un nuevo terrero de lucha en la localidad. Sin embargo, ha pasado el tiempo y la realidad es que no se ha hecho absolutamente nada. Nos preguntamos si es así como el grupo de gobierno cuida el patrimonio municipal».

Asimismo, Pérez señala que «el terrero de lucha de Pájara se ideó en su momento para fomentar nuestras tradiciones y mantener viva a herencia deportiva a través de la práctica de la lucha canaria, no como vivienda que pueda ser ocupada en momentos puntuales. ¿Es esta la manera que tiene el alcalde de defender nuestro deporte insignia?».

Abandono del deporte

El presidente de los populares en Pájara recalca, además, que este caso no es un caso aislado, sino una muestra más de la incapacidad de gestión del alcalde. Y para ello puso de ejemplo el retraso en la reforma de la piscina municipal, que lleva más de dos años cerrada privando a niños, jóvenes y mayores de un recurso de ocio y salud. «Hablamos de dos infraestructuras deportivas dentro del pueblo de Pájara que, a pesar de todo el beneficio que podrían aportar a los vecinos y vecinas del interior, sufren la dejadez del gobierno municipal», destaca el líder del PP.

Por ello, desde el Partido Popular exigen al alcalde de Pájara que asuma su responsabilidad, abandone las excusas y ejecute de manera inmediata las actuaciones necesarias para recuperar el terrero de lucha y resolver la parálisis generalizada que afecta a las instalaciones deportivas públicas del municipio.